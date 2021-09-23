Происшествия
54 минуты назад
В Липецке на танцевавшую после ДТП автоледи завели уголовное дело
Ребенок, находившийся в машине, в которую врезалась дама, получил тяжкие телесные повреждения
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В отношении женщины, ставшей виновницей ДТП на улице Краснозаводской в июле этого года, возбуждено уголовное дело. В аварии пострадал девятилетний ребенок, он получил тяжкий вред здоровью.
Как сообщал GOROD48 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля «БМВ» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Сузуки», один из них, девятилетний ребенок, был госпитализирован.
После происшествия предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Тогда же в социальных сетях появилось видео с не совсем адекватным поведением женщины, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии нараспев: «А я за рулем не была!».
По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено административное расследование. Авария вызвала широкий общественный резонанс.
В ходе проведения расследования судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября СУ СЧ УМВД России по Липецкой области в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция данной статьи – до семи лет лишения свободы.
Как сообщал GOROD48 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля «БМВ» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Сузуки», один из них, девятилетний ребенок, был госпитализирован.
После происшествия предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Тогда же в социальных сетях появилось видео с не совсем адекватным поведением женщины, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии нараспев: «А я за рулем не была!».
По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено административное расследование. Авария вызвала широкий общественный резонанс.
В ходе проведения расследования судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября СУ СЧ УМВД России по Липецкой области в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция данной статьи – до семи лет лишения свободы.
Комментарии (19)
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))))
С чего она - автоЛЕДИ???
Да уж!
Сильвер
+
Наталья
Судья Дредд
...
Коммунист
Христианка