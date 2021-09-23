Происшествия

54 минуты назад

В Липецке на танцевавшую после ДТП автоледи завели уголовное дело

19 2505
#ДТП
1

Ребенок, находившийся в машине, в  которую врезалась дама, получил тяжкие телесные повреждения

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В отношении женщины, ставшей виновницей ДТП на улице Краснозаводской в июле этого года, возбуждено уголовное дело. В аварии пострадал девятилетний ребенок, он получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщал GOROD48 21 июля на улице Краснозаводской 31-летняя водитель автомобиля «БМВ»  не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Сузуки», один из них, девятилетний ребенок,  был госпитализирован. 

После происшествия предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования. Тогда же в социальных сетях появилось видео с не совсем адекватным поведением женщины, которая пританцовывая сообщила снимавшего ее на камеру телефону свидетелю аварии нараспев: «А я за рулем не была!».

По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено административное расследование. Авария вызвала широкий общественный резонанс. 

В ходе проведения расследования судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчику, пострадавшему в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью. 23 сентября СУ СЧ УМВД России по Липецкой области в отношении женщины, ставшей виновницей ДТП, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция данной статьи – до семи лет лишения свободы.


19 2505
#ДТП
1

Комментарии (19)

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))))

7 минут назад
Сильвер, такие "синюшки" сидели в ЛТП. Для ГУЛАГа ей интеллекту не хватит.
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С чего она - автоЛЕДИ???

9 минут назад
автоБледи, может быть? И то вряд ли. Бесполое и безмозглое существо, вот кто она.
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Да уж!

11 минут назад
Быдло оно и а Липецке быдло. Неужели кто - то такое взял замуж??? Это же позорище!
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Сильвер

17 минут назад
Коммунист, при коммуняках они все в ГУЛАГе сидели. Вы что хотите опять 37 год!?
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+

18 минут назад
Христианка, подписываюсь под каждым Вашим словом
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Наталья

22 минуты назад
Админ держите в курсе нас пожалуйста. Такое поведение это твари убивает все надежды на нормальную жизнь в будущем
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Судья Дредд

25 минут назад
там на лице все написано
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...

26 минут назад
Туда же куда и пьяную с тракторного
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Коммунист

30 минут назад
А вот при советской власти таких обезьян не было!
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Христианка

31 минуту назад
Алкашка, тьфу. Смотреть противно. Там на заднем фоне мать рыдает, что ребёнка в больницу забирают, а эта рванина пляшет.
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