Происшествия

58 минут назад

В Липецкой области автобус на пешеходном переходе сбил женщину

11 1749
#ДТП
2
В Липецкой области автобус на пешеходном переходе сбил женщину

Сегодня в Ельце автобус маршрута №19 сбил пенсионерку.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в 11:10 в Ельце напротив дома №62 на улице Советской 58-летний водитель автобуса «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе перекрестка улиц Советской и Карла Маркса недалеко от поликлиники. Ельчане отмечают в соцсетях, что ДТП там случаются достаточно часто.

Пенсионерку в шоковом состоянии госпитализировали. У женщины массивная рана ноги.

Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.


 
Фото, видео - vk.com/my_elets

11 1749
#ДТП
2

Комментарии (11)

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911

15 минут назад
Женщина ненормальная, видимо. Кинулась под колеса.
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Гость

20 минут назад
Качество видео плохое, но там действительно мертвая зона, вполне можно и не увидеть пешехода
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21

24 минуты назад
Не один день без Ельца не обходится.
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Она сама

28 минут назад
Она сама бросилась
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Гость

29 минут назад
Алексей, вы не правы, там мертвая зона, имхо
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Гость

30 минут назад
В метровой зоне была
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гость

33 минуты назад
Алексей, глянь лучше он зебру проехал она побежала
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Кук

34 минуты назад
Куда же она под колёса ринулась. Там её и увидеть то не так просто. Неужели спешка стоит стоит человеческой жизни?
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Артур

37 минут назад
Сидят всю дорогу монетки считают, поэтому и не видят.
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Алексей

42 минуты назад
Скот за рулём даже перед носом не видит, какой ему автобус - на зону гвозди шлёпать.
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