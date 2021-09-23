В Липецкой области автобус на пешеходном переходе сбил женщину

Сегодня в Ельце автобус маршрута №19 сбил пенсионерку.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в 11:10 в Ельце напротив дома №62 на улице Советской 58-летний водитель автобуса «ПАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину.







По словам очевидцев, ДТП произошло в районе перекрестка улиц Советской и Карла Маркса недалеко от поликлиники. Ельчане отмечают в соцсетях, что ДТП там случаются достаточно часто.

Пенсионерку в шоковом состоянии госпитализировали. У женщины массивная рана ноги.





Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения.











