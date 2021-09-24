сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
А вот и пятница, 24 сентября. Сегодня в Липецке ожидаются небольшие дожди. Детей и их родителей приглашают на Дни открытых дверей в городские ДК. Всех желающих просят ответить на опрос про вакцинацию. В субботу в Липецке состоится ярмарка. Рассказываем, как получить субсидию за оплату «коммуналки». И даем широкий выбор бесплатных развлечений на выходные.
В Липецке облачно, днем небольшие дожди и от +11 до +13 градусов. В выходные дожди сохранятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.
Коммуналка
Отопительный сезон уже начался. Липчане могут претендовать на субсидии по оплате ЖКУ.
Транспорт
На сегодня запланировано возобновление работы системы оплаты проезда транспортными картами старого образца. Как льготникам получить новые карты — ответ ниже.
Теплый салат
В такую погоду хочется порадовать себя ярким согревающим блюдом. Как нельзя кстати — рецепт от Инессы.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Бесплатные прививки
В ближайшие дни сделать прививку от COVID-19 можно в двух торговых центрах. Там будут работать мобильные пункты вакцинации.
Дверь на сцену
ДК «Рудничный» (Ударников, 13) приглашает гостей 24 сентября в 18:00. В начале встречи состоится открытый диалог с директором и администрацией Дома культуры, а также руководителями творческих коллективов. В 18.30 стартуют мастер-классы и выступления.
25 сентября в 14:00 состоится День открытых дверей ДК «Матыра» (Энергостроителей,5а). В зрительном зале пройдёт концерт, посвященный открытию нового творческого сезона.
Ярмарка
В субботу, 25 сентября, с 8 до 14 часов на площади у областного ДК пройдет ярмарка саженцев. Садоводы-любители представят саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, декоративных культур, винограда, роз, усы клубники, а также посоветуют, как правильно сажать и ухаживать за растениями.
Ваше мнение
26 сентября завершается опрос по теме «Вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Липецкой области». Свое мнение могут высказать все пользователи «Госуслуг».
Планы на выходные
Суббота и воскресенье радуют целым калейдоскопом мероприятий. Можно провести уютные интересные вечера в Липецке, посмотреть музыкальное шоу или рвануть на «Антоновские яблоки» в Елец. Что вы выберете?
Вечером в субботу зрителей ждут на необычный мини-спектакль — читку Zoom-пьесы под руководством опытного артиста.
Фолк-концерт «Соловей кукушечку уговаривал» (16+) начнется 25 сентября в 16:00 в научной библиотеке. В исполнении юной липецкой вокалистки Антонины Скворцовой прозвучит традиционная русская народная, казачья песня, а также современная стилизация народной песни. Вход свободный для всех желающих.
Если вам не страшен дождь, приходите посмотреть шоу музыкального фонтана на площади у ДС «Звездный». Начало в 19:30 в субботу и воскресенье.
В субботу в "Галерее Назарова" открывается новая экспозиция.
Поэтический вечер липецкого Маяковского состоится 26 сентября в культурном пространстве «Библиотека».
25 сентября в Ельце будет проходить основная масса мероприятий фестиваля «Антоновские яблоки».
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