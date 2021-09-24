Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 24 сентября. Сегодня в Липецке ожидаются небольшие дожди. Детей и их родителей приглашают на Дни открытых дверей в городские ДК. Всех желающих просят ответить на опрос про вакцинацию. В субботу в Липецке состоится ярмарка. Рассказываем, как получить субсидию за оплату «коммуналки». И даем широкий выбор бесплатных развлечений на выходные.