В России

33 минуты назад

Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд

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#коронавирус #смертность #рекорд

За сутки в России от коронавируса умерли 820 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 820 человек, - сообщает Оперштаб. В прошлый раз такие же показатели выявлялись 26 августа.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 814 (8,5%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении.

Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 54, на втором месте — Санкт-Петербург (53). Среди регионов лидерами по числу смертей стали Свердловская область (36), Краснодарский край (32), Нижегородская (29) и Ростовская (28) области, а также Пермский край (27).

За весь период пандемии в стране умерли 201 445 человек.


74
#коронавирус #смертность #рекорд

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