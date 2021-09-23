В России
33 минуты назад
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд
За сутки в России от коронавируса умерли 820 человек.
За последние сутки в России от коронавируса умерли 820 человек, - сообщает Оперштаб. В прошлый раз такие же показатели выявлялись 26 августа.
За последние сутки в РФ подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 814 (8,5%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении.
Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 54, на втором месте — Санкт-Петербург (53). Среди регионов лидерами по числу смертей стали Свердловская область (36), Краснодарский край (32), Нижегородская (29) и Ростовская (28) области, а также Пермский край (27).
За весь период пандемии в стране умерли 201 445 человек.
За последние сутки в РФ подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 814 (8,5%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении.
Больше всего смертей зарегистрировано в Москве — 54, на втором месте — Санкт-Петербург (53). Среди регионов лидерами по числу смертей стали Свердловская область (36), Краснодарский край (32), Нижегородская (29) и Ростовская (28) области, а также Пермский край (27).
За весь период пандемии в стране умерли 201 445 человек.