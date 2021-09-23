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В США одобрили санкции в отношении 35 россиян
Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которой предлагается рассмотреть возможность введения ограничений.
Среди фигурантов списка — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главы силовых ведомств.
В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов.
Под ограничения также могут попасть главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Идея законопроекта принадлежит конгрессменам Тому Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джону Кертису (республиканец от штата Юта).
Первый зам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит в случае введения новых санкций "асимметрично, но чувствительно", - передает РИА Новости.
Член международного комитета Госдумы Антон Морозов, комментируя разрабатываемый в США новый пакет санкций против РФ, отметил, что персональные меры против высокопоставленных должностных лиц, представляющих государство, являются плохим примером и могут дестабилизировать обстановку в мире, поскольку другие государства могут ввести аналогичные меры против Америки.
"Персональные санкции против граждан России, занимающих высокие должности и по сути представляющих государство и на международном уровне, конечно, из ряда вон выходящее событие. Оно, я думаю, подает плохой пример для других государств, которые, возможно, тоже захотят вводить санкции, но против американских чиновников. В целом это будет дестабилизировать международную обстановку", - отметил Морозов.