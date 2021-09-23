Происшествия
сегодня, 12:06
На площади Петра Великого у «ГАЗели» после столкновения «Хендаем» отвалился газовый баллон
Днем 23 сентября на площади Петра Великого в Липецке столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль «Хендай».
По данным GOROD48, «ГАЗель» двигалась от площади Революции. У здания арбитражного суда с улицы Первомайской выехал автомобиль «Хендай» и врезался в минигрузовик. От удара у «ГАЗели» отвалился газовый баллон.
ДТП обошлось без пострадавших. На место аварии прибыл пожарный расчет, чтобы исключить возгорание баллона.
ДТП обошлось без пострадавших. На место аварии прибыл пожарный расчет, чтобы исключить возгорание баллона.
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