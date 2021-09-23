На площади Петра Великого у «ГАЗели» после столкновения «Хендаем» отвалился газовый баллон

Днем 23 сентября на площади Петра Великого в Липецке столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль «Хендай».

По данным GOROD48, «ГАЗель» двигалась от площади Революции. У здания арбитражного суда с улицы Первомайской выехал автомобиль «Хендай» и врезался в минигрузовик. От удара у «ГАЗели» отвалился газовый баллон.ДТП обошлось без пострадавших. На место аварии прибыл пожарный расчет, чтобы исключить возгорание баллона.