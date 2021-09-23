Происшествия

сегодня, 12:06

На площади Петра Великого у «ГАЗели» после столкновения «Хендаем» отвалился газовый баллон

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#ДТП
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На площади Петра Великого у «ГАЗели» после столкновения «Хендаем» отвалился газовый баллон

Днем 23 сентября на площади Петра Великого в Липецке столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль «Хендай».

По данным GOROD48, «ГАЗель» двигалась  от площади Революции. У здания арбитражного суда с улицы Первомайской выехал автомобиль «Хендай» и врезался в минигрузовик. От удара у «ГАЗели» отвалился газовый баллон.

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ДТП обошлось без пострадавших. На место аварии прибыл пожарный расчет, чтобы исключить возгорание баллона.

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#ДТП
5

Комментарии (1)

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Ехал мимо

39 минут назад
Еду в пробке и смотрю на балон и вижу как из него выходит газ. Еду и понимаю, а если сейчас е.... т куда деваться.... И пожарные рядом, а толку то
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