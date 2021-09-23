«Европа Плюс» устроила сумасшедшие выходные в Дубае

Собственный самолёт «Европы Плюс», вечеринка на высоте 12 000 метров и неповторимый отдых в Дубае. С 10 по 13 сентября радио №1 в России* устроило для своих слушателей, топовых артистов, известных блогеров и журналистов Crazy Weekend.



Особый приём сотню участников акции ждал уже в Домодедово. Для них в зоне регистрации были установлены специальные брендированные стойки, а на медиаэкранах транслировались приветственные ролики. Всех вылетающих в это время зарядил хорошим настроением DJ Rompasso. Впервые в истории воздушной гавани, входящей в топ-10 аэропортов Европы по пассажиропотоку, автор девяти платиновых треков сыграл эксклюзивный сет.



После набора высоты самолёт, оборудованный современной музыкальной системой JBL, превратился в ночной клуб. Услышав жаркие хиты «Европы Плюс» разделся и начал танцевать телеведущий Владимир Маркони. По словам шоумена, таким образом он решил со всеми познакомиться: «Собралась потрясающая команда, нам предстояло провести несколько дней вместе. Поэтому я сразу максимально сократил дистанцию между нами. Это был crazy moment!»



Блогер и певец Кирилл Нечаев развлекал пассажиров каверами на известные песни, а популярная в социальных сетях «училка английского» Мария Батхан дала краткий курс иностранного языка. Исполнила свою мечту и ведущая вечернего шоу РАШ Лена Абитаева — на время полёта она стала стюардессой и угощала всех желающих прохладительными напитками. Не остались в стороне её коллега Антон Комолов и ведущие утреннего шоу «Бригада У» Джем, Вэл и Вики — они провели увлекательный квиз.



В Дубае путешественники разместились в одном из наиболее стильных и тусовочных отелей — W The Palm, расположенном на знаменитом «пальмовом острове». Здесь им были доступны лучшие клубы, рестораны и модный rooftop-бар с фантастическим 360° видом на Персидский залив.







Насладившись отдыхом, туристы на комфортабельных автобусах и под микс топовых треков радиостанции отправились на прогулку по городу. Также они поднялись на высочайшее здание планеты — небоскрёб Бурдж-Халифа, а после провели время на 50-метровой яхте с бассейном.



Помимо этого, команда «Европы Плюс» и журналисты ведущих российских СМИ, освещавшие Crazy Weekend, стали первыми посетителями грандиозного павильона нашей страны на международной выставке «ЭКСПО-2020», которая откроется в Дубае только 1 октября.

Но и на этом развлечения не закончились. Всю ночь напролёт счастливчики отрывались на вечеринке, а один из них даже сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Особый вайб на танцполе создал DJ Rompasso и, конечно, Arash & Emelie Fjällström, Звонкий, Radjo и Кирилл Нечаев, исполнившие свои лучшие песни.



Всем увиденным и пережитым победители Crazy Weekend делились в социальных сетях. Всего они опубликовали свыше 3000 фото и видеороликов. На память каждому вручили фирменный мерч, разработанный в рамках коллаборации

радиостанции и Visit Dubai — департамента туризма Дубая. Также призы достались и подписчикам «Европы Плюс» в Instagram, активно следившим за поездкой онлайн.



Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:

«Почти полтора года многие из нас провели без путешествий, и пришло время наверстать упущенное! Для реализации этого уникального проекта мы объединили ресурсы самых сильных игроков туристической индустрии, представителей одного из лучших мировых курортов и главное музыкальное медиа страны. “Европа Плюс” вновь подтвердила свой статус радио №1 в России и даже смогла на несколько дней продлить лето. А слушатели, я уверен, получили незабываемые впечатления».



Наиболее яркие моменты Crazy Weekend войдут в документальный фильм о путешествии, который многомиллионная аудитория «Европы Плюс» увидит совсем скоро. Все подробности акции можно узнать на страницах радиостанции в социальных сетях.



Для лиц старше 18 лет (18+)



«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,1 млн человек (14,2% населения), еженедельно — более 21,0 млн человек (32,8% населения), доля рынка по аудитории — 7,6%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 381 пункт установки передатчиков в 8 странах.



* Согласно исследованию компании Mediascope, Radio Index — в городах России с населением 100 000 и более человек, в период с января по июнь 2021 года, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) среди слушателей старше 12 лет.





PR

Отправиться в незабываемое путешествие мог любой, кто оставил заявку на europaplus.ru и указал, почему именно он или она должны попасть на борт авиалайнера «Европы Плюс». Из многих тысяч претендентов были отобраны самые креативные. Каждому из них в прямом эфире звонили ведущие утреннего шоу. Розыгрыш продолжался три недели, а его победителями объявили счастливчиков из разных регионов страны.Особый приём сотню участников акции ждал уже в Домодедово. Для них в зоне регистрации были установлены специальные брендированные стойки, а на медиаэкранах транслировались приветственные ролики. Всех вылетающих в это время зарядил хорошим настроением DJ Rompasso. Впервые в истории воздушной гавани, входящей в топ-10 аэропортов Европы по пассажиропотоку, автор девяти платиновых треков сыграл эксклюзивный сет.После набора высоты самолёт, оборудованный современной музыкальной системой JBL, превратился в ночной клуб. Услышав жаркие хиты «Европы Плюс» разделся и начал танцевать телеведущий Владимир Маркони. По словам шоумена, таким образом он решил со всеми познакомиться: «Собралась потрясающая команда, нам предстояло провести несколько дней вместе. Поэтому я сразу максимально сократил дистанцию между нами. Это был crazy moment!»Блогер и певец Кирилл Нечаев развлекал пассажиров каверами на известные песни, а популярная в социальных сетях «училка английского» Мария Батхан дала краткий курс иностранного языка. Исполнила свою мечту и ведущая вечернего шоу РАШ Лена Абитаева — на время полёта она стала стюардессой и угощала всех желающих прохладительными напитками. Не остались в стороне её коллега Антон Комолов и ведущие утреннего шоу «Бригада У» Джем, Вэл и Вики — они провели увлекательный квиз.В Дубае путешественники разместились в одном из наиболее стильных и тусовочных отелей — W The Palm, расположенном на знаменитом «пальмовом острове». Здесь им были доступны лучшие клубы, рестораны и модный rooftop-бар с фантастическим 360° видом на Персидский залив.Насладившись отдыхом, туристы на комфортабельных автобусах и под микс топовых треков радиостанции отправились на прогулку по городу. Также они поднялись на высочайшее здание планеты — небоскрёб Бурдж-Халифа, а после провели время на 50-метровой яхте с бассейном.Помимо этого, команда «Европы Плюс» и журналисты ведущих российских СМИ, освещавшие Crazy Weekend, стали первыми посетителями грандиозного павильона нашей страны на международной выставке «ЭКСПО-2020», которая откроется в Дубае только 1 октября.Но и на этом развлечения не закончились. Всю ночь напролёт счастливчики отрывались на вечеринке, а один из них даже сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Особый вайб на танцполе создал DJ Rompasso и, конечно, Arash & Emelie Fjällström, Звонкий, Radjo и Кирилл Нечаев, исполнившие свои лучшие песни.Всем увиденным и пережитым победители Crazy Weekend делились в социальных сетях. Всего они опубликовали свыше 3000 фото и видеороликов. На память каждому вручили фирменный мерч, разработанный в рамках коллаборациирадиостанции и Visit Dubai — департамента туризма Дубая. Также призы достались и подписчикам «Европы Плюс» в Instagram, активно следившим за поездкой онлайн.Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:«Почти полтора года многие из нас провели без путешествий, и пришло время наверстать упущенное! Для реализации этого уникального проекта мы объединили ресурсы самых сильных игроков туристической индустрии, представителей одного из лучших мировых курортов и главное музыкальное медиа страны. “Европа Плюс” вновь подтвердила свой статус радио №1 в России и даже смогла на несколько дней продлить лето. А слушатели, я уверен, получили незабываемые впечатления».Наиболее яркие моменты Crazy Weekend войдут в документальный фильм о путешествии, который многомиллионная аудитория «Европы Плюс» увидит совсем скоро. Все подробности акции можно узнать на страницах радиостанции в социальных сетях.Для лиц старше 18 лет (18+)