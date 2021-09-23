Происшествия
27 минут назад
Сегодня педсовет рассмотрит вопрос о продолжении учёбы зачинщиц драки в липецком техникуме
21 сентября директор техникума уже написала заявление об уходе по собственному желанию.
Как рассказала GOROD48 заместитель директора Липецкого техникума общественного питания Наталья Перкова, сегодня педсовет техникума рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учёбы.
Напомним, 20 сентября на перемене перед уроком физкультуры подрались учащиеся Липецкого техникума общественного питания. Жестокие разборки девушек-второкурсниц сняли на видео и выложили в соцсети. Полное видео травли и избиения девушки, попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой.
Полиция назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Следственный комитет и прокуратура начали проверку по видеозаписи с дракой учащихся, а директор техникума Нина Белоусова в тот же день уволилась по собственному желанию.
Напомним, 20 сентября на перемене перед уроком физкультуры подрались учащиеся Липецкого техникума общественного питания. Жестокие разборки девушек-второкурсниц сняли на видео и выложили в соцсети. Полное видео травли и избиения девушки, попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой.
Полиция назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Следственный комитет и прокуратура начали проверку по видеозаписи с дракой учащихся, а директор техникума Нина Белоусова в тот же день уволилась по собственному желанию.