Общество

21 минуту назад

Липчане мечтают о своем доме

1 202
#недвижимовсть
Липчане мечтают о своем доме
18% жителей Липецка хотят приобрести городской или загородный дом для постоянного проживания.

Столько же процентов жителей Москвы, Воронежа, Рязани задумываются о проживании в частном доме.

О переезде в свой дом также задумываются респонденты из Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода (по 17% жителей), сообщает РБК.


1 202
#недвижимовсть

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пратчет

4 минуты назад
Заваривая доширак в съемной халупе
ответить

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

34 минуты назад

Общество
История о том как липецкую волчицу приучили к розыску преступников
#служебные собаки
3
История о том как липецкую волчицу приучили к розыску преступников

вчера, 23:02

Общество
В Липецке отопления нет в десяти школах и двух детских садах
#дети #школа #детский сад
27
В Липецке отопления нет в десяти школах и двух детских садах

вчера, 16:37

Общество
Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
#туризм
Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

вчера, 15:28

Общество
В Липецкой области 73,7% проверенных детских площадок потенциально опасны
#детская площадка #дети
22
В Липецкой области 73,7% проверенных детских площадок потенциально опасны

вчера, 14:52

Общество
Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки
#газ #многодетная семья
43
Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки

вчера, 12:55

Общество