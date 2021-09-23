Общество
21 минуту назад
Липчане мечтают о своем доме
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18% жителей Липецка хотят приобрести городской или загородный дом для постоянного проживания.
Столько же процентов жителей Москвы, Воронежа, Рязани задумываются о проживании в частном доме.
О переезде в свой дом также задумываются респонденты из Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода (по 17% жителей), сообщает РБК.
Столько же процентов жителей Москвы, Воронежа, Рязани задумываются о проживании в частном доме.
О переезде в свой дом также задумываются респонденты из Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода (по 17% жителей), сообщает РБК.
1 202
Пратчет