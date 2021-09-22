сегодня, 16:33
Тренер Хохлов подал в суд на иностранные соцсети из-за своей фамилии
Алгоритмы Facebook и Instagram считывает фамилию бывшего футболиста как пренебрежительное название представителей украинской национальности.
Причиной для судебного иска стала фамилия тренера, из-за которой его постоянно блокируют не только в Facebook, но и в принадлежащей ей соцсети Instagram.
"Дело в том, что мою фамилию постоянно блокируют. Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - пояснил футбольный тренер изданию "Октагон".
Алгоритмы Facebook и Instagram считывает фамилию футболиста как пренебрежительное название представителей украинской национальности. Дмитрий Хохлов часто комментирует в СМИ важные события в российском футболе. А из-за упоминания его фамилии при трансляции в соцсетях возникает угроза бана и для самих СМИ, а также для болельщиков и комментаторов.
Примечательно, что за фразу "хохол", которая расценивается как пренебрежительная, но не оскорбительная, банить в западных соцсетях начали с 2015 года. При этом инициатива исходила от модераторов с Украины.
Бывший футболист подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, - следует из картотеки суда. В начале сентября состоялось предварительное заседание по делу.
Помощник председателя суда, пресс-секретарь Георгий Енгибаров пояснил, что "в иске содержится требование запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия".
Тренер потребует от иностранной соцсети также компенсации морального вреда.
Детали рассмотрения дела будут освещаться в телеграм-канале "Московские суды".