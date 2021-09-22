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Тренер Хохлов подал в суд на иностранные соцсети из-за своей фамилии

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#соцсети #суд #Хохлов

Алгоритмы Facebook и Instagram считывает фамилию бывшего футболиста как пренебрежительное название представителей украинской национальности.

Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов рассказал, что подал в суд на американскую компанию Facebook.

Причиной для судебного иска стала фамилия тренера, из-за которой его постоянно блокируют не только в Facebook, но и в принадлежащей ей соцсети Instagram.

"Дело в том, что мою фамилию постоянно блокируют. Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - пояснил футбольный тренер изданию "Октагон".

Алгоритмы Facebook и Instagram считывает фамилию футболиста как пренебрежительное название представителей украинской национальности. Дмитрий Хохлов часто комментирует в СМИ важные события в российском футболе. А из-за упоминания его фамилии при трансляции в соцсетях возникает угроза бана и для самих СМИ, а также для болельщиков и комментаторов.

Примечательно, что за фразу "хохол", которая расценивается как пренебрежительная, но не оскорбительная, банить в западных соцсетях начали с 2015 года. При этом инициатива исходила от модераторов с Украины.

Бывший футболист подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, - следует из картотеки суда. В начале сентября состоялось предварительное заседание по делу.

Помощник председателя суда, пресс-секретарь Георгий Енгибаров пояснил, что "в иске содержится требование запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определённые действия".

Тренер потребует от иностранной соцсети также компенсации морального вреда.

Детали рассмотрения дела будут освещаться в телеграм-канале "Московские суды".
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#соцсети #суд #Хохлов

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