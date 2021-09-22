Общество
50 минут назад
Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Об этом путешественник Евгений Кутузов сообщил на своей странице в Инстаграм.
Накануне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге завершилось путешествие петербужца Евгения Кутузова из города Грязи Липецкой области в деревню Князи под Кировом и домой.
Путешествие началось 1 апреля и продлилось больше пяти месяцев. Начиналось оно пешком, но потом турист попал в ДТП в районе на Сокола в Липецке, получил открытый перелом двух берцовых костей, и дальше передвигался на необычном велотранспорте - спортивной коляске, которую специально для него собрал мастер из Подмосковья.
Путешествие началось 1 апреля и продлилось больше пяти месяцев. Начиналось оно пешком, но потом турист попал в ДТП в районе на Сокола в Липецке, получил открытый перелом двух берцовых костей, и дальше передвигался на необычном велотранспорте - спортивной коляске, которую специально для него собрал мастер из Подмосковья.
Теперь путешественник планирует продать эту коляску, а деньги направить на помощь жертвам ДТП.
Фото - instagram.com/ekutuz/
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