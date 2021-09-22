Общество

50 минут назад

Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

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#туризм
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Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Об этом путешественник Евгений Кутузов сообщил на своей странице в Инстаграм.

Накануне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге завершилось путешествие петербужца Евгения Кутузова из города Грязи Липецкой области в деревню Князи под Кировом и домой.

Путешествие началось 1 апреля и продлилось больше пяти месяцев. Начиналось оно пешком, но потом турист попал в ДТП в районе на Сокола в Липецке, получил открытый перелом двух берцовых костей, и дальше передвигался на необычном велотранспорте - спортивной коляске, которую специально для него собрал мастер из Подмосковья.

Теперь путешественник планирует продать эту коляску, а деньги направить на помощь жертвам ДТП.

Фото - instagram.com/ekutuz/

382
#туризм
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