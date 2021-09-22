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Президент наградил задержавшего пермского стрелка полицейского

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#пермский стрелок #награждение

Сотрудники ДПС, которые обезвредили студента, устроившего стрельбу в пермском университете, награждены согласно президентскому Указу.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, обезвредившего стрелка в пермском вузе.

Старший лейтенант Владимир Макаров получил медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Он также организовывал эвакуацию людей из здания учебного заведения.

Указ опубликован на сайте Кремля. В тексте документа отмечается, что сотрудники ДПС проявили мужество, отвагу и самоотверженность.

Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил Калинину очередное специальное звание "лейтенант полиции", а Макарову — "капитан полиции", - передает РИА Новости.

Как ранее сообщили в МВД, на место трагедии прибыл экипаж полка ДПС. Макаров начал эвакуировать людей, а Калинин вошел в корпус вуза, где увидел вооруженного мужчину. Тот атаковал полицейского. В ответ госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

"Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооружённого преступника", — ранее рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, перед лицом опасности Константин Калинин и Владимир Макаров смогли сохранить полное самообладание и преградить путь злоумышленнику. Благодаря их слаженным, решительным и грамотным действиям удалось избежать более тяжёлых последствий и новых жертв, - передает Life.

Утром 20 сентября студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Шестеро погибли, еще 42 пострадали. Стрелявший оказал сопротивление при задержании и был ранен.

Семьям скончавшихся выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч рублей, раненым — по 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Наказание по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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#пермский стрелок #награждение

Комментарии (1)

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АК-54

9 минут назад
Хорошая новость, достойное награждение и присвоение званий. МОЛОДЦЫ ребята, что не стали ждать указаний "с верху", как это было в мае в Казани, а начали действовать ПО ОБСТАНОВКЕ.
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