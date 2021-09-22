Педагог гимназии №12 представит Липецк на «Учителе года России» в Ростове-на-Дону

Торжественное открытие конкурса состоится 25 сентября.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2021» будет награждён на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.





Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области



В Ростове-на-Дону пройдёт Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2021». Липецкую область будет представлять учитель биологии и химии гимназии № 12 «Гармония» Ольга Дронова.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, торжественное открытие конкурса состоится 25 сентября. 29 сентября из 85 педагогов-участников будут названы 15 лауреатов. 3 октября станет известна пятерка призёров конкурса, которые примут участие в итоговом конкурсном испытании «Пресс-конференция «Вопрос учителю года». Оно пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.