Бизнес

сегодня, 12:13

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу ПАО СК «Росгосстрах» за большой вклад и становление в развитие страхового дела в Российской Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи со 100-летием со дня образования компании. Соответствующее распоряжение №258-рп Владимир Путин подписал 20 сентября 2021 года.

Также благодарности Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены Валентина Александровна Адищева, специалист по исследованию рынка (агент) универсального офиса «Белогорский» Амурского филиала ПАО СК «Росгосстрах», и советник Генерального директора по взаимодействию с государственными органами ПАО СК «Росгосстрах» Николай Федосеевич Галагуза.

«Благодарность Президента России — это высочайшая оценка работы всего многотысячного коллектива нашей компании, которую особенно символично получить в год 100-летнего юбилея «Росгосстраха», — говорит генеральный директор компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. — Уверен, у нас впереди много новых побед и достижений, которые еще больше укрепят наши позиции как надежного страхового партнера россиян».

PR

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