Общество

13 минут назад

Школьные столовые ждет подробный аудит

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#питание #школа #тендер #аудит
Школьные столовые ждет подробный аудит

В регионе хотят разработать единый стандарт питания школьников. Но будут ли эти блюда есть школьники — большой вопрос.

Институт развития образования Липецкой области планирует заплатить 1 500 000 рублей «Московскому государственному университету технологий и управления им.К.Г.Разумовского» за аудит сложившейся в нашем регионе системы школьного питания и разработку единого стандарта оказания этой услуги. Тендер на выполнение научно-исследовательской работы проходил как закупка у единственного поставщика. Представители университета должны разработать единый региональный стандарт школьного питания к 25 октября 2021.

Москвичи должны провести системно-ориентированный аудит состояния пищеблоков школьных столовых. В Липецке под этот аудит попадут 24 школы, в Ельце — 6 школ и еще 8 — в районах области. Эксперты должны проанализировать применяемые меню двухнедельного питания для двух сезонов, «весна-лето» и «осень-зима», и двух возрастных групп, 7-11 и 12-18 лет, с учетом региональных особенностей. Аудиторы оценят показатели пищевой ценности рационов питания и их соответствие установленным нормам потребления для данной категории учеников. Экспертам поручено проанализировать нормативно-правовую базу областного и муниципального уровня в сфере организации и финансирования питания в школах. Москвичи должны разработать требования к рациону питания, сбалансированному по физиологически значимым нутриентам, энергетической, органолептической и биологической ценности.

Аудиторы должны разработать варианты типового регионального меню и примерных меню на период не менее двух недель, а также создать проект единой региональной системы расчета рационов питания на основе платформы 1С с использованием безналичной системы оплаты за питание единой для города картой. Кроме того, на основе аудита должны разработать перечень дополнительных требований к операторам школьного питания, в том числе на запрет использования в школьном питании суррогатов продуктов питания и контрафактной продукции.

Эксперты должны разработать модель оценки эффективности выполнения контрактных обязательств организаторами школьного питания, учитывающей оценку «поедаемости» предложенных блюд и оценку потребителями качества конкретных блюд.

Как сообщили GOROD48 в региональном управлении образования и науки, эксперты при разработке единого регламента школьного питания будут учитывать мнение самих детей и их родителей. А вот будут ли москвичи пробовать то, чем кормят липецких школьников, в управлении оперативно пояснить не смогли. На этот вопрос ведомство будет готово ответить через пару недель.
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#питание #школа #тендер #аудит

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