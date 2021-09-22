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В баре нашли опасный для жизни виски

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#алкоголь #торговля #бар
В баре нашли опасный для жизни виски

Кафе не имело разрешения на торговлю спиртным, да и сам алкоголь оказался крайне сомнительного качества.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление елецкой полиции в адрес местного предпринимателя. В кафе-баре мужчины выявили нелегальную торговлю опасным для жизни потребителей спиртным.

Как указано в материалах суда, полицейские пришли на проверку в бар на улице Радиотехнической вечером 2 апреля. В помещении кафе-бара выявили реализацию спиртного без лицензии. Доказательствами нарушения стали меню бара, а также само спиртное: в баре нашли несколько бутылок крепкого алкоголя. Спиртное направили на экспертизы — судебно-медицинскую и физико-химическую. Эксперты установили, что спиртосодержащая жидкость из стеклянной бутылки этикеткой «виски «Вильям Лоусон» содержит 2-фенилэтаиол и этиллактат. Это не характерные примеси для алкогольной продукции, употребление такого напитка является опасным для жизни и здоровья человека.

В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело, его материалы направили в арбитраж. Суд наказал владельца кафе предупреждением. Весь изъятый алкоголь направили на уничтожение.
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#алкоголь #торговля #бар

Комментарии (3)

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11:11

31 минуту назад
народ помните в день города в Липецке в 00-их годах Липецк пиво разливал бесплатно квас и пиво по 0,2 а хладокомбинат фруктовый лед сейчас не кто не чего не раздает жалко.
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дед

33 минуты назад
Трибуна?
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Просто мимо проходил

44 минуты назад
"Употребление такого напитка является опасным для жизни и здоровья человека"!!!, но "Суд наказал владельца кафе предупреждением"!!! Это как это? За фактически яд предупреждение?
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