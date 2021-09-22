В баре нашли опасный для жизни виски

Кафе не имело разрешения на торговлю спиртным, да и сам алкоголь оказался крайне сомнительного качества.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление елецкой полиции в адрес местного предпринимателя. В кафе-баре мужчины выявили нелегальную торговлю опасным для жизни потребителей спиртным.



Как указано в материалах суда, полицейские пришли на проверку в бар на улице Радиотехнической вечером 2 апреля. В помещении кафе-бара выявили реализацию спиртного без лицензии. Доказательствами нарушения стали меню бара, а также само спиртное: в баре нашли несколько бутылок крепкого алкоголя. Спиртное направили на экспертизы — судебно-медицинскую и физико-химическую. Эксперты установили, что спиртосодержащая жидкость из стеклянной бутылки этикеткой «виски «Вильям Лоусон» содержит 2-фенилэтаиол и этиллактат. Это не характерные примеси для алкогольной продукции, употребление такого напитка является опасным для жизни и здоровья человека.



В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело, его материалы направили в арбитраж. Суд наказал владельца кафе предупреждением. Весь изъятый алкоголь направили на уничтожение.