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Космическая площадка – в подарок от «Пятерочки» для детской радости

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Космическая площадка – в подарок от «Пятерочки» для детской радости

Детская игровая «космическая» площадка у Дворца спорта «Звездный» стала подарком для юных липчан на обновленной территории спорткомплекса от торговой сети «Пятерочка» (ООО «Агроторг»).

Участие в социальных проектах по развитию и благоустройству территорий стало для сети хорошей тенденцией – здесь не могли обойти вниманием и новый проект реконструкции одной из городских площадей. Зоной ответственности выбрали обустройство детской площадки. Игровое оборудование торговая сеть подбирала тщательно, в соответствие с общей «космической» темой. Свое место на детской площадке нашли космические корабли, ракеты, далекие планеты и даже метеориты – все они помогут юным посетителям окунуться в атмосферу далеких путешествий и невероятных открытий. Вокруг зоны активных развлечений «Пятёрочка» оборудовала специальный навес – перголу - с качелями. Перегородки в ней усыпаны россыпью светящихся звёзд. Они эффектно обрамляют площадку, дополняя общий «космический» стиль.

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«Забота о сообществе – это одна из ключевых ценностей торговой сети и уже фактически неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. А поддержка детей и подростков – фокусное направление. Наши магазины активно меняются и обновляются, поэтому меняясь сами, мы стремимся также менять к лучшему пространство вокруг. Именно поэтому мы поддержали этот значимый для города проект по благоустройству городской среды и созданию дополнительных возможностей для отдыха детей и родителей. Очень надеемся, что юные посетители новой игровой площадки оценят нашу задумку и с удовольствием погрузятся в «космическое приключение», - прокомментировал директор макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятёрочка» Евгений Дутов.

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Благоустройство площади перед Дворцом спорта началось весной 2021 года. Помимо детской площадки «Пятёрочки» здесь обустроены скейт-парк, музыкальный фонтан, торговые павильоны и кафе. Концепцию определили липчане еще в конце 2019 года: 60% голосовавших выбрали из трех эскизов «космическую» тему, представленную автором из Воронежской области.

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