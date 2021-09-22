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сегодня, 10:11

В Липецке ищут хозяина «Фольксвагена»

7 1531
#автомобиль
1
В Липецке ищут хозяина «Фольксвагена»

Если он не найдётся, машину утилизируют.

Как сообщает Управление Советским округом города Липецка, напротив дома №11 на улице Юношеской обнаружен разукомплектованный автомобиль «Volkswagen Golf» без государственного регистрационного знака.

Собственнику машины, если он найдется, отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации транспортного средства.

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В случае невыполнения этого требования машина будет принудительно перемещена на специально отведенную территорию с последующей утилизацией. Телефоны для получения более подробной информации: 30-94-84, 30-94-94.

Фото - vk.com


7 1531
#автомобиль
1

Комментарии (8)

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Иван

8 минут назад
Придумывают проблему поиска которым и не занимаются. В ГАИ есть все номера и поиск займёт 5 минут. Видимо задача не искать а утилизировать.
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Михаил

29 минут назад
По всему гооду разбросаны
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провидец

31 минуту назад
отдайте мне его за 5000 тыс заберу и утиль не нужен
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?

52 минуты назад
Правильнее объявить и признать авто бесхозным и провести аукцион по продаже.
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вопрос

сегодня, 10:38
для чего база в гаи?
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Азер

сегодня, 10:23
Кирдыкбашкакуду
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автолюбитель

сегодня, 10:22
а для чего записывают во все щели ВИН код ? что бы что?
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