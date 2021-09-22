В Липецке ищут хозяина «Фольксвагена»

Если он не найдётся, машину утилизируют.

Собственнику машины, если он найдется, отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации транспортного средства.













В случае невыполнения этого требования машина будет принудительно перемещена на специально отведенную территорию с последующей утилизацией. Телефоны для получения более подробной информации: 30-94-84, 30-94-94.















Как сообщает Управление Советским округом города Липецка, напротив дома №11 на улице Юношеской обнаружен разукомплектованный автомобиль «Volkswagen Golf» без государственного регистрационного знака.