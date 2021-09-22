По требованию Липецкого УФАС магазин демонтировал рекламу кальяна

Запрещенная наружная реклама была обнаружена специалистами Липецкого УФАС России.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, магазин табачных изделий демонтировал свою рекламу с изображением кальяна и кальянной трубки после возбуждения дела антимонопольным органом.



Запрещенная наружная реклама была обнаружена специалистами Липецкого УФАС России. Комиссия антимонопольного органа признала распространявшуюся рекламу ненадлежащей, нарушавшей действующее законодательство.



Напомним, пунктом 8 статьи 7 федерального закона «О рекламе» не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов.