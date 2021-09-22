Участников картельного сговора оштрафовали на 4 млн рублей

Компании вместе действовали на 36 торгах по закупке медицинского оборудования.

Липецким УФАС России вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму свыше 4 млн рублей в отношении юридических и должностных лиц за достижение и реализацию картельного сговора.



- Признаки нарушения закона о защите конкуренции в ряде аукционов по поставке медицинского оборудования на территории Липецкой области были установлены в результате взаимодействия антимонопольного и правоохранительных органов. При рассмотрении дела и по результатам аналитического исследования комиссией Липецкого УФАС России в совокупности выявлено 36 электронных аукционов, в которых усматривалась реализация единой стратегии поведения, в результате чего победителем аукциона становилось заранее определенное юридическое лицо, - сообщают липецкие антимонопольщики.



Антимонопольный орган решил признать в действиях трех организаций факт нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и реализации соглашений, направленных на поддержание цен при участии в торгах.