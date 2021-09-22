Общество

52 минуты назад

Из павильона на улице Космонавтов изъяли сигареты

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#сигареты #табак
Из павильона на улице Космонавтов изъяли сигареты

Табачная продукция не была маркирована.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 21 сентября в табачном павильоне на улице Космонавтов был выявлен факт оборота немаркированной табачной продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».

Сигареты изъяты из оборота до рассмотрения административного дела.

Напомним, с 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена.
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#сигареты #табак

Комментарии (2)

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Коммунист

14 минут назад
А при советской власти сигареты стоили дёшево. Кури, не хочу.
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Больше некому.

25 минут назад
Так как в магазинах падает продажа сигарет они же и инциаторы этих заявлений и проверок. А что сигареты в два ато и втри раза дороже с доходом населения в 12-18 тысяч не кого не волнует.
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