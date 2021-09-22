Из павильона на улице Космонавтов изъяли сигареты

Табачная продукция не была маркирована.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 21 сентября в табачном павильоне на улице Космонавтов был выявлен факт оборота немаркированной табачной продукции.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».



Сигареты изъяты из оборота до рассмотрения административного дела.



Напомним, с 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена.