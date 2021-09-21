Росстат: работать в тень уходят все больше липчан

Во II квартале 2021 года в «тени» предпочитали работать 155 тысяч жителей Липецкой области, или 27% всех занятых – такие данные приводит Росстат. Кварталом ранее в неформальном секторе были заняты 141 тысяча липчан, или 24,8% занятого населения.

В России работу в неформальном секторе выбрали 20,9% населения – на 0,9 процентных пункта больше, чем в I квартале. Самая маленькая доля тех, кто уходил в тень – Чукотском автономном округе (3,9%), Ненецком автономном округе (5,3%), Москве (6,4%). Максимальные планки установили традиционно регионы Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия (53,1%), Чечня (52,9%), Кабардино-Балкария (49,5%).



В Липецкой области работа в теневом секторе оказалась основным местом для 146 тысяч человек против 133 тысяч работающих кварталом ранее, еще 9 тысяч липчан совмещали официальную занятость и неформальный труд – при том, для всех из них «теневой заработок» был дополнительным источником дохода, отмечается в исследовании Росстата.

