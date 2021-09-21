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Росстат: работать в тень уходят все больше липчан
Во II квартале 2021 года в «тени» предпочитали работать 155 тысяч жителей Липецкой области, или 27% всех занятых – такие данные приводит Росстат. Кварталом ранее в неформальном секторе были заняты 141 тысяча липчан, или 24,8% занятого населения.
В Липецкой области работа в теневом секторе оказалась основным местом для 146 тысяч человек против 133 тысяч работающих кварталом ранее, еще 9 тысяч липчан совмещали официальную занятость и неформальный труд – при том, для всех из них «теневой заработок» был дополнительным источником дохода, отмечается в исследовании Росстата.
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