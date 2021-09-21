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Росстат: работать в тень уходят все больше липчан

17 677
#теневой сектор
Росстат: работать в тень уходят все больше липчан

Во II квартале 2021 года в «тени» предпочитали работать 155 тысяч жителей Липецкой области, или 27% всех занятых – такие данные приводит Росстат. Кварталом ранее в неформальном секторе были заняты 141 тысяча липчан, или 24,8% занятого населения.  

В России работу в неформальном секторе выбрали 20,9% населения – на 0,9 процентных пункта больше, чем в I квартале. Самая маленькая доля тех, кто уходил в тень – Чукотском автономном округе (3,9%), Ненецком автономном округе (5,3%), Москве (6,4%). Максимальные планки установили традиционно регионы Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия (53,1%), Чечня (52,9%), Кабардино-Балкария (49,5%). 

В Липецкой области работа в теневом секторе оказалась основным местом для 146 тысяч человек против 133 тысяч работающих кварталом ранее, еще 9 тысяч липчан совмещали официальную занятость и неформальный труд – при том, для всех из них «теневой заработок» был дополнительным источником дохода, отмечается в исследовании Росстата. 
17 677
#теневой сектор

Комментарии (17)

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Не патриот

3 минуты назад
До пенсии ещё дожить надо ! И в нашей стране нет постоянного законодательства его меняют как перчатки а жить надо сегодня и сейчас . Минимум всё равно заплатят но его можно получать и проработав 40 лет по белому .
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Наёмный работник

3 минуты назад
Антон, угу.. И возможность кинуть работника при расчёте.. Знаем, проходили..
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Однако

7 минут назад
Антон, минус больничные,минус отпускные,плюс работа за троих.В итоге получается твои же 25000.
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Брежнев

8 минут назад
Не жалуйтесь, вы сами выбрали.
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Берия

10 минут назад
После 19 , я готов вообще в чёрный нал уйти. Тем более если разобраться, то сбербанк уже во всю обнаглел.
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Антон

15 минут назад
говорю, ты получаешь 40 000 и все по черному или 25 000 но в белую ( и пенсия будет просто экстра класс), никто еще не соглашался на белую, пенсионная реформа это самый улёт нашей жизни.
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Патриот

27 минут назад
И эти 146 тысяч человек будут потом печалится о своих пенсиях?
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Коммунист

29 минут назад
Вован, буржуй никогда не будет нормально платить. Прибавочная стоимость рулит
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Коммунист

33 минуты назад
Ваш, у тебя абажур, даже серпа и молота в голове нет. Пустота...
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Вован

37 минут назад
Платите нормально людям, и никаких теней не будет. А за еду работать ищите дураков дальше.
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