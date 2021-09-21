Жителям Липецка отключают газ за нарушения в обслуживании оборудования

Такую работу проводят сотрудники АО «Газпром газораспределение Липецк».

Сегодня сотрудники АО «Газпром газораспределение Липецк» проверяли и обслуживали газовое оборудование на проспекте Победы в Липецке. Такая работа проводится по определенным плану и регламенту.Для проверки газового оборудования в свою квартиру сотрудников Газпрома пустила Анастасия Комиссарова. Даже разрешила снять их работу журналистам.- Я всегда пускаю газовую службу. Мало ли что может работать не так. Пусть лучше проверят, чтобы потом не возникло никаких инцидентов. Особенно после елецких событий, - рассказала Анастасия Комиссарова.Оказалось, что проверка в квартире Анастасии Комиссаровой проводилась не зря. Предыдущий хозяин жилья во время ремонта закрыл вентиляционное отверстие на кухне гипсокартонным листом, а это грубейшее нарушение правил работы с газовым оборудованием. Для Анастасии Комиссаровой это стало открытием - ее семья купила картину недавно.Место, где находится вытяжка газовщики нашли, но ее необходимо довести до нормативных размеров. Сами сотрудники газовой службы на такие работы не имеют права, а хозяин появится только к вечеру. На это время на газовую трубу слесарь поставил заглушку. Никаких альтернатив при таком нарушении быть не может. Есть только послабление – если нарушение устранить в течение суток, то подключат плиту бесплатно в этот же день.- Мы будем работать в вашем доме весь день, так что сразу звоните, когда устраните нарушение, - предупредил хозяйку слесарь Газпрома.По словам слесаря Газпрома Марины Соболевой, нарушения находят почти в каждой пятой квартире. И проблемы с вентиляцией наиболее распространённые. При этом газовщики отмечают, что неработающая вентиляция при утечке газа может привести к детонации скопившейся газовоздушной смеси. Если же с оборудованием все в порядке, то образующемуся угарному газу некуда выходить, и он может отравить жильцов. Особенно, велика такая опасность в межсезонье, когда духовые шкафы начинают использовать как обогреватели – это недопустимо. Не спасет и принудительная вытяжка - в выключенном состоянии она мешает естественному току воздуха.Также слесари Газпрома сталкиваются с непониманием, которое возникает из-за путаницы. Например, в этом доме общедомовое имущество, в том числе газовые краны в квартирах, проверяет организация, с которой заключила договор управляющая компания. И при визите сотрудников Газпрома возникает негодование, «ведь уже проверяли». Видимо, один из таких жильцов вызвал сегодня сотрудников полиции, так как принял проверяющих за мошенников. После проверки документов полицейские провели профилактическую беседу по проблеме телефонного и сетевого мошенничества, а слесари отдали сотрудникам правопорядка памятки по эксплуатации газового оборудования. В этих листовках есть все необходимое.По словам советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяны Семеновой, по итогам 8 месяцев 2021 год работа по обслуживанию оборудования проведена почти в 250 тысячах квартир и домовладений, что составляет 83,36% от запланированного объема.- По фактам недопуска около 50 тысяч собственникам жилья направлены уведомления с напоминанием о том, что отсутствие проведенного в срок ТО ВДГО является основанием для приостановки поставки газа, так как может нести угрозу безопасности жителям дома. В случае обнаружения утечки во время опрессовки, сразу перекрывается весь стояк. Жильцы других квартир на такие действия жалуются, но подвергать опасности людей мы не можем, - отметила Татьяна Семенова.Кроме того, в сентябре начался традиционный месячник по пропаганде безопасного использования газа в быту, в рамках которого жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил использования газа и последствиях, которые могут возникать из-за их нарушений. С началом нового учебного года планируется продолжить проведение тематических уроков в школах с раздачей брошюр, закладок и прочих информационных материалов.