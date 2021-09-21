Происшествия

сегодня, 17:24

В Христорождественском соборе просят не делать пожертвований схимонахине-самозванке

10 1691
#мошенничество
4
В Христорождественском соборе просят не делать пожертвований схимонахине-самозванке

Соборян просят сфотографировать предполагаемую мошенницу

В сообществе липецкого Христорождественского собора размещено предупреждение о некоей монахине, которая от имени собора ведет сбор пожертвований.

«Дорогие соборяне. В последний месяц на соборный телефон звонят люди и сообщают о некой женщине, которая именует себя «схимонахиня Ксения», которую якобы благословили в соборе, собирать записки о здравии и о упокоении по магазинам и другим организациям.

Сообщаем Вам, что в соборе не знают о такой «монахине» и благословение на сбор записок и пожертвований она не имеет.

Если к Вам подойдёт такая женщина, по возможности сфотографируйте её», - говорится в сообщении.


10 1691
#мошенничество
4

Комментарии (10)

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Как гость
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Коксу

38 минут назад
Уймись. Не пиши гадости. А зачем батюшку на отпевание приглашаете, если не верующие? Для чего? На всякий случай?
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Мне все равно

45 минут назад
Сами разбирайтесь, кто кого крышует. И кто на какой теме сидит.
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кокс

сегодня, 17:51
-, Явно конкурентка не то слово. Несите деньги только на прямую в собор и побольше покупайте свечи и прочую религиозную атрибутику еще школ в микрорайонах нет уже строят церкви и храмы видимо в действующих километровые очереди что нужно еще на стадии застройки микрорайонов обязательно заложить храм. А батюшку вызвать на отпевания умершего это какие- же расценки ужас.
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Гость

сегодня, 17:47
Виктор, да тут дело не в том,дать или не дать,а в том ,что она прикрывается собором,якобы её уполномочили собирать записки и просить пожертвования,а её ни кто об этом не просил.И монашкой она ,наверняка прикидывается.Еслиб попросила сама от себя,то ей дали бы и никто не отказал бы,но она же устроила клоунаду,с переодеванием и предуманной легендой.Вот от этого и негодование людей.
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Гость

сегодня, 17:46
Нарушитель конвенции.
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Фокс

сегодня, 17:44
«схимонахиня Ксения», которую якобы благословили в соборе, собирать записки о здравии и о упокоении по магазинам и другим организациям. Лицензия от попов нужна, от ЗАО "РПЦ"
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Баба Яга

сегодня, 17:43
Виктор, Дело в том, что такие люди и собирают именно с бедных, сами ими не будучи....Да и обманыватьлюдей, используя их веру - ГРЕХ ! Нуждаешься - проси, но не обманывай !!!
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-

сегодня, 17:39
конкурентка
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Ольга

сегодня, 17:36
Ничего святого
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Виктор

сегодня, 17:35
А как же тогда что да не оскудеет рука дающего? Я считаю, что если есть возможность и желание у человека то нужно всем давать кто стоит с протянутой рукой, и тут не важно сколько дал, важно что не отказал. И как говорится с миру по нитке а бедному рубаха
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