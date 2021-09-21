сегодня, 17:24
В Христорождественском соборе просят не делать пожертвований схимонахине-самозванке
Соборян просят сфотографировать предполагаемую мошенницу
В сообществе липецкого Христорождественского собора размещено предупреждение о некоей монахине, которая от имени собора ведет сбор пожертвований.
«Дорогие соборяне. В последний месяц на соборный телефон звонят люди и сообщают о некой женщине, которая именует себя «схимонахиня Ксения», которую якобы благословили в соборе, собирать записки о здравии и о упокоении по магазинам и другим организациям.
Сообщаем Вам, что в соборе не знают о такой «монахине» и благословение на сбор записок и пожертвований она не имеет.
Если к Вам подойдёт такая женщина, по возможности сфотографируйте её», - говорится в сообщении.
Коксу
Мне все равно
кокс
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