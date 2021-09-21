В Христорождественском соборе просят не делать пожертвований схимонахине-самозванке

Соборян просят сфотографировать предполагаемую мошенницу

В сообществе липецкого Христорождественского собора размещено предупреждение о некоей монахине, которая от имени собора ведет сбор пожертвований.

«Дорогие соборяне. В последний месяц на соборный телефон звонят люди и сообщают о некой женщине, которая именует себя «схимонахиня Ксения», которую якобы благословили в соборе, собирать записки о здравии и о упокоении по магазинам и другим организациям.

Сообщаем Вам, что в соборе не знают о такой «монахине» и благословение на сбор записок и пожертвований она не имеет.

Если к Вам подойдёт такая женщина, по возможности сфотографируйте её», - говорится в сообщении.