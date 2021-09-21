Происшествия

9 минут назад

Липецкие спасатели оказали помощь упавшему на улице мужчине

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#спасатели
Липецкие спасатели оказали помощь упавшему на улице мужчине

Мужчина разбил в кровь лицо

Сегодня дежурная смена аварийно-спасательного отряда, передвигаясь по  улице Московской, с дороги заметила человека, лежащего возле подъезда многоэтажного дома. У мужчины были повреждения на лице.

- Спасатели привели в чувства пострадавшего, оказали первую помощь, остановили кровотечение, так как  у него была травма глаза и носа, и после передали медикам скорой помощи, - сообщили в управлении государственной противопожарной службы Липецкой области.

Фото: ugpss48.ru

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#спасатели

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