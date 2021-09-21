Погода в Липецке

27 минут назад

В Липецкой области дождливо, туманно и до +14

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#дожди
В Липецкой области дождливо, туманно и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди продолжатся, но будут менее интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.
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#дожди

Комментарии (2)

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КвадраБот Максим

3 минуты назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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Ваня Бimi

8 минут назад
сырая, мрачная- небрежная.
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