В Липецкой области дождливо, туманно и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – дожди продолжатся, но будут менее интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.

