Происшествия
сегодня, 16:19
После драки между учащимися липецкий техникум остался без директора
Нина Белоусова оставила свою должность.
Директор Липецкого техникума общественного питания оставила должность после инцидента между студентками. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.
Напомним, драку между учащимися Липецкого техникума общественного питания сняли на видео и выложили в соцсети накануне. Сегодня утром на ситуацию обратил внимание на своей странице в Инстаграм глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта уже составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет также начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа, в ситуации также разбирается прокуратура Правобережного округа Липецка.
- Работа Липецкого техникума общественного питания взята на особый контроль в администрации региона после инцидента, произошедшего в учебном заведении, - отметили в пресс-службе администрации Липецкой области. - Накануне в сети появилось видео, на котором студентки техникума избивают свою однокурсницу. По поручению руководителя области Игоря Артамонова незамедлительно начали проверку. С целью выяснения обстоятельств произошедшего техникум посетили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. После инцидента между студентками директор Липецкого техникума общественного питания оставила свою должность. В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учёбы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Добавим, что полное видео травли и избиения девушки, попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой.
- Работа Липецкого техникума общественного питания взята на особый контроль в администрации региона после инцидента, произошедшего в учебном заведении, - отметили в пресс-службе администрации Липецкой области. - Накануне в сети появилось видео, на котором студентки техникума избивают свою однокурсницу. По поручению руководителя области Игоря Артамонова незамедлительно начали проверку. С целью выяснения обстоятельств произошедшего техникум посетили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. После инцидента между студентками директор Липецкого техникума общественного питания оставила свою должность. В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учёбы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Добавим, что полное видео травли и избиения девушки, попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой.
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