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После драки между учащимися липецкий техникум остался без директора

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#драка #избиение #техникум
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После драки между учащимися липецкий техникум остался без директора

Нина Белоусова оставила свою должность.

Директор Липецкого техникума общественного питания оставила должность после инцидента между студентками. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области. 

Напомним, драку между учащимися Липецкого техникума общественного питания сняли на видео и выложили в соцсети накануне. Сегодня утром на ситуацию обратил внимание на своей странице в Инстаграм глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Полиция уже назначила потерпевшей девушке судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесённых телесных повреждений, а в отношении родителей несовершеннолетних участников конфликта уже составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Следственный комитет также начал проверку по видеозаписи с дракой учащихся колледжа, в ситуации также разбирается прокуратура Правобережного округа Липецка.

- Работа Липецкого техникума общественного питания взята на особый контроль в администрации региона после инцидента, произошедшего в учебном заведении, - отметили в пресс-службе администрации Липецкой области. - Накануне в сети появилось видео, на котором студентки техникума избивают свою однокурсницу. По поручению руководителя области Игоря Артамонова незамедлительно начали проверку. С целью выяснения обстоятельств произошедшего техникум посетили заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. После инцидента между студентками директор Липецкого техникума общественного питания оставила свою должность. В ближайшее время педсовет рассмотрит вопрос о пребывании зачинщиц драки на прежнем месте учёбы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Добавим, что полное видео травли и избиения девушки, попавшее в сеть, длится более 11 минут. Потерпевшей наносят удары руками и ногами по ногам и голове, тянут её за волосы и даже душат кофтой. 


15 5164
#драка #избиение #техникум
4

Комментарии (15)

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Если ты ещё не работник администрации

28 секунд назад
Антон, мы с тобой должны там работать и людям помогать. Чувствую нужны мы там
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ПТУ

10 минут назад
были переименованы в техникумы и кАледжи. Вот только птушники остались прежними. Они туда ходят (иногда) не учиться.
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Марина

16 минут назад
Антон, полностью с Вами согласна. Пытаюсь в школе эту же мысль донести до родителей- в ответ: "мой ребенок участия в драке не принимал, нас это не касается"
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ЛАНА

22 минуты назад
Все правильно! Пора наводить порядок в образовательных учреждениях.
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Антон

24 минуты назад
Относительно фразы, а при чем здесь директор. Ребятки, давайте исходить из того что глава учреждения всегда при чем! Ответственность руководителя должна быть априори вне всяких оговорок. Только тогда возможно наведение порядка и возможно эта ситуация не повторится в других учреждениях. К сожалению, если руководитель съезжает с ответственности за такие ситуации, они будут повторятся снова и снова. Что касается участниц, тут 2 момента, первое это акт агрессии, второе это молчаливое согласие окружающих. И с первым и со вторым явлением необходимо бороться. Мы не построим гражданское общество, если будем воспитывать молодежь, которая боится открыть рот или заступиться за слабого. Агрессивное стадо, естественно наказать, чтобы было неповадно, и не штрафами родителей, а принудительными работами и объяснением перспектив такого поведения для всей последующей жизни.
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Галина

31 минуту назад
Директор то причём?
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Лукерья

33 минуты назад
О после выборов , щепки летят)))
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Похоже

38 минут назад
Наверное и в школах наведут порядок.
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МестныйЯ

38 минут назад
Директор то тут причем? Он не отвечает за моральное воспитание "современных чад"! А привлекать к ответственности надо не только тех тёлок, что избивали, но и тех кто снимал и выкладывал видео - они тоже пособники.
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Просто мимо проходил

38 минут назад
Ситуация в техникуме напоминает зону. Докатились! Девушки!
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