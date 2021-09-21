Жительница Липецкой области «по личной просьбе прокурора» перевела мошенникам 120 тысяч рублей

Деньги она отправила на счета по четырём телефонным номерам.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, накануне 40-летняя жительница села Становое стала жертвой телефонных мошенников.



Сначала ей позвонил представившийся полицейским, который сообщил, что с её банковской карты происходит незаконное списание денег, которое нужно срочно предотвратить, переведя все деньги с карты на другие счета.



Спустя некоторое время женщине снова позвонили и представились прокурором Липецкой области. Лжепрокурор рассказал, что сейчас в области участились случаи незаконного списания денежных средств и попросил полностью доверять полицейскому, который занимается как раз случаем этой женщины, и выполнить все его указания. Женщина так и сделала и лишилась всех 120 000 рублей, которые были у неё на карте.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, лжепрокурор обратил внимание потерпевшей на то, что каждый случай мошенничества сейчас находится на его личном контроле, и что в Липецкой области делается все для сохранения личных сбережений граждан. Тогда женщина пошла и с помощью терминала перевела все свои деньги на другие счета по четырём номерам телефонов. При этом у терминала её пытались остановить случайные очевидцы, предупреждая о возможном мошенничестве, но жительница Станового им не поверила.



Уже совершив финансовую операцию, женщина решила удостовериться в ее законности, обратилась в прокуратуру, после чего поняла, что ее обманули.



В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.