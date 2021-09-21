Происшествия

сегодня, 13:09

Жительница Липецкой области «по личной просьбе прокурора» перевела мошенникам 120 тысяч рублей

8 773
#мошенничество
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Жительница Липецкой области «по личной просьбе прокурора» перевела мошенникам 120 тысяч рублей

Деньги она отправила на счета по четырём телефонным номерам.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, накануне 40-летняя жительница села Становое стала жертвой телефонных мошенников.

Сначала ей позвонил представившийся полицейским, который сообщил, что с её банковской карты происходит незаконное списание денег, которое нужно срочно предотвратить, переведя все деньги с карты на другие счета.

Спустя некоторое время женщине снова позвонили и представились прокурором Липецкой области. Лжепрокурор рассказал, что сейчас в области участились случаи незаконного списания денежных средств и попросил полностью доверять полицейскому, который занимается как раз случаем этой женщины, и выполнить все его указания. Женщина так и сделала и лишилась всех 120 000 рублей, которые были у неё на карте.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, лжепрокурор обратил внимание потерпевшей на то, что каждый случай мошенничества сейчас находится на его личном контроле, и что в Липецкой области делается все для сохранения личных сбережений граждан. Тогда женщина пошла и с помощью терминала перевела все свои деньги на другие счета по четырём номерам телефонов. При этом у терминала её пытались остановить случайные очевидцы, предупреждая о возможном мошенничестве, но жительница Станового им не поверила.

Уже совершив финансовую операцию, женщина решила удостовериться в ее законности, обратилась в прокуратуру, после чего поняла, что ее обманули.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
8 773
#мошенничество
2

Комментарии (8)

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SS

13 минут назад
Прокурор, использование служебного положения!
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Прокурор

40 минут назад
Это не я, это все - клевета.
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Гипноз

41 минуту назад
на расстоянии ,особенно действует на женщин мужчина с приятным голосом !
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Липчанка

54 минуты назад
Какое самомнение у гражданки и незыблемая вера в заботу государства! Вот что телек животворящий с людьми делает!
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мизантроп

сегодня, 13:20
Вот же люди..в каком-то фэнтези живут - считают, что о сохранности их денег будут волноваться банки, полиция и прокуратура! как будто у тех других дел нет..:))))))
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А бабе урок

сегодня, 13:17
ну "прокурору" значит нужнее эти деньги
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Пока

сегодня, 13:15
Живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки...Кот Базилио
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777

сегодня, 13:15
Это даже не глупость! Этому названия ещё не придумали. Что значит, НЕ заработанные деньги! Не жалко.
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