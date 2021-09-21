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сегодня, 12:37
В Петербурге сотрудник «Газпрома» сообщил о пропаже из сейфа 11 млн рублей
Около 11 миллионов рублей лишился сотрудник одного из экономических отделов «Газпрома». Его квартиру в Петербурге обчистили неизвестные воры.
Он рассказал, что с конца августа не был в своей квартире, так как находился на отдыхе, а когда вернулся, обнаружил вскрытый сейф. Из него, по словам заявителя, пропали 10,5 миллиона рублей и 5,5 тысячи евро, передает Лента.ру.
Как преступники проникли в жилище, пока не ясно. Дом оборудован камерами видеонаблюдения, в настоящее время полицейские изучают записи. Полиция ищет воров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Он рассказал, что с конца августа не был в своей квартире, так как находился на отдыхе, а когда вернулся, обнаружил вскрытый сейф. Из него, по словам заявителя, пропали 10,5 миллиона рублей и 5,5 тысячи евро, передает Лента.ру.
Как преступники проникли в жилище, пока не ясно. Дом оборудован камерами видеонаблюдения, в настоящее время полицейские изучают записи. Полиция ищет воров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.