Общество
сегодня, 11:50
Липчане ежемесячно тратят примерно по 27`200 рублей
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Регион оказался на 51 строчке рейтинга субъектов РФ по динамике потребительского спроса.
Аналитики РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов РФ по динамике потребительского спроса. Почти во всех регионах потребительский спрос демонстрирует уверенный рост в 2021 году, а почти в половине регионов прирост в процентном отношении оказался двузначным.
По итогам января-июля текущего года потребительский спрос в среднем в России вырос на 12% по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. В Липецкой области динамика спроса показывает числа куда скромнее. Изменение потребительского спроса в январе-июле 2021 года показало рост к прошлогодним значениям всего на 7,6%. Липчане стали тратить примерно на 3 600 рублей больше ежемесячно. В пересчете на душу населения липчане тратят примерно по 27 200 рублей в месяц. В Белгородской области этот показатель составил 26 300 рублей, в Воронежской области - 28 700 рублей, в Курской области — 23 500 рублей, а в Тамбовской — 22 100 рублей.
На первом месте по динамике потребительского спроса расположился Краснодарский край. В этом регионе спрос вырос на 22% в первые семь месяцев 2021 года. Обратная ситуация, где спрос упал, наблюдается в Ненецком автономном округе и в Томской области. В Томской области, согласно статистике, траты населения снизились на 1%. А в Ненецком автономном округе спрос сократился относительно прошлого года на 0,7%.
Наилучшая ситуация в части абсолютных трат оказалась в Москве. Это единственный регион, где траты населения в январе-июле текущего года оказались более чем на 10 тысяч рублей в месяц выше, чем в аналогичный период 2020 года.
По итогам января-июля текущего года потребительский спрос в среднем в России вырос на 12% по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. В Липецкой области динамика спроса показывает числа куда скромнее. Изменение потребительского спроса в январе-июле 2021 года показало рост к прошлогодним значениям всего на 7,6%. Липчане стали тратить примерно на 3 600 рублей больше ежемесячно. В пересчете на душу населения липчане тратят примерно по 27 200 рублей в месяц. В Белгородской области этот показатель составил 26 300 рублей, в Воронежской области - 28 700 рублей, в Курской области — 23 500 рублей, а в Тамбовской — 22 100 рублей.
На первом месте по динамике потребительского спроса расположился Краснодарский край. В этом регионе спрос вырос на 22% в первые семь месяцев 2021 года. Обратная ситуация, где спрос упал, наблюдается в Ненецком автономном округе и в Томской области. В Томской области, согласно статистике, траты населения снизились на 1%. А в Ненецком автономном округе спрос сократился относительно прошлого года на 0,7%.
Наилучшая ситуация в части абсолютных трат оказалась в Москве. Это единственный регион, где траты населения в январе-июле текущего года оказались более чем на 10 тысяч рублей в месяц выше, чем в аналогичный период 2020 года.
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