ДК «Железнодорожников» отремонтирует местная компания

Электронный аукцион прошел без борьбы за победу и снижения стартовой стоимости.

Елецкое управление капитального строительства завершило определение подрядчика на капитальный ремонт «Дома культуры железнодорожников». Обновление одного из старейших ДК в Ельце оценили в 24,7 млн рублей.



На аукцион вышла всего одна заявка. Контракт взяла липецкая организация «ГК «Солидарность». Компания взяла тендер без понижения цены. Заказчик и исполнитель находятся в стадии подписания контракта. У подрядчика есть богатый опыт исполнения госзакупок. Согласно открытым данным, «ГК «Солидарность» являлась поставщиком в 38 государственных контрактах на сумму 1 371 068 387 рублей. Организация оказывали услуги,в том числе, управлению капстроительства Ельца и их коллегам их Липецка.



Подрядчик должен будет зайти на объект сразу после заключения контракта. Ремонт планируют завершить к ноябрю. Среди задач подрядчика прописано много видов работ. Одна из главных особенностей ремонта — максимальное сохранение облика здания. Его не собираются превращать в «храм сайдинга».



Здание «Клуба железнодорожников» было построено в 1925 году. Прежнее название «клуб имени Мирового октября Ст. Елец М. Д. ж. д.». В нем велась разнообразная творческая деятельность, особенно клуб славился своим драматическим коллективом.



В первые месяцы Великой Отечественной войны там была проделана большая работа по развертыванию военных госпиталей и эвакопунктов согласно Решению Орловского Областного совета депутатов трудящихся от 2 июля 1941 года о дополнительном формировании эвакогоспиталей в городе Ельце. Так, Клуб железнодорожников был переоборудован в эвакогоспиталь, в котором после тяжелого ранения и контузии, на долечивании находился создатель отечественного автомата Михаил Калашников.



В послевоенное время Клуб железнодорожников вновь развернул активную творческую деятельность, в его стенах также проходили спектакли, организовывались Съезды, массовые уличные гуляния, новогодние вечера, беседы, выставки и концерты.