Вышедший из автомобиля мужчина погиб под колесами грузовика

За сутки на дорогах области один человек погиб и шестеро пострадали.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 сентября в Становлянском районе на трассе «Дон» грузовик «DAF» под управлением 40-летнего водителя сбил насмерть 55-летнего мужчину, который стоял на проезжей части возле своего автомобиля Фольксваген Поло.



В Липецке на Воронежском шоссе 25-летний водитель «Тойоты Камри» допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 15-летнего мальчика. Подросток госпитализирован.



В Лебедяни на улице Горького 26-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил 84-летнего пешехода. Пенсионер госпитализирован в ГУЗ «Лебедянская МРБ».



В Липецке на дороге Липецк-Борисовка врезался врезался в ограждение автомобиль «Ауди Q7» 48-летнего водителя. Мужчина госпитализирован в ЛОКБ.



В Становлянском районе на трассе «Дон» врезался в препятствие автомобиль «ГАЗ-3009А3». 27-летний водитель после оказания медицинской помощи отпущен.



В Задонском районе на трассе «Дон» автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 30-летнего водителя врезался в движущегося впереди грузовик «МАН. В аварии получила травмы 28-летняя пассажирка «Ниссана»



20 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3305 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.





