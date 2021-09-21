Происшествия

сегодня, 10:11

Вышедший из автомобиля мужчина погиб под колесами грузовика

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#авария #ДТП
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Вышедший из автомобиля мужчина погиб под колесами грузовика

За сутки на дорогах области один человек погиб и шестеро пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 сентября в Становлянском районе на трассе «Дон» грузовик «DAF» под управлением 40-летнего водителя сбил насмерть 55-летнего мужчину, который стоял на проезжей части возле своего автомобиля Фольксваген Поло. 

В Липецке на Воронежском шоссе 25-летний водитель «Тойоты Камри» допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 15-летнего мальчика.  Подросток госпитализирован.

В Лебедяни на улице Горького 26-летний  водитель «ВАЗ-21093» сбил 84-летнего пешехода. Пенсионер госпитализирован в ГУЗ «Лебедянская МРБ».

В Липецке на дороге Липецк-Борисовка  врезался врезался в ограждение автомобиль «Ауди Q7» 48-летнего водителя. Мужчина госпитализирован в ЛОКБ.

В Становлянском районе на трассе «Дон» врезался в препятствие автомобиль «ГАЗ-3009А3». 27-летний водитель после оказания медицинской помощи отпущен.

В Задонском районе на трассе «Дон» автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 30-летнего водителя врезался в движущегося впереди грузовик «МАН.  В аварии получила травмы 28-летняя  пассажирка «Ниссана»

20 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3305 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 30 случаев  механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.


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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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1488

22 минуты назад
На федералках нельзя останавливаться на обочинах ((
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ге лик

24 минуты назад
Что то мало синеносых отловили
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