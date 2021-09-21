Липчанин потребовал от «Русского аппетита» 100`000 рублей

Но истец не смог доказать обоснованность своих претензий в суде.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск жителя региона к сети фаст-фуда «Русский аппетит». Липчанин потребовал возмещения морального вреда в 100 000 рублей за то, что упал на пороге ларька и потянул плечо.



События, которые легли в основу судебной тяжбы, произошли днем 20 января 2021 года. Мужчина зашел за кофе в ларек «Русского аппетита» возле здания автовокзала на проспекте Победы. Но большое скопление посетителей и то, что внутри помещения не соблюдалась социальная дистанция, поменяли его планы. Он вышел из ларька, поскользнулся и упал. Мужчина после падения обратился к полицейскому в устном порядке с жалобой, что в павильоне не соблюдается масочный режим, при выходе он упал и ему нагрубили. Вечером этого дня мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о том, что он упал и его здоровью причинен вред, болело правое плечо. За медицинской помощью обратился только 25 января. Однако рука болит до сих пор, мужчине ничего не помогает, на протяжении всего времени он пользуется мазями и растирает сустав. Но жалобы липчанина не убедили суд.



- Какие-либо медицинские документы, подтверждающие падение истца именно при выходе из павильона «Русский аппетит» и прохождение стационарного либо амбулаторного лечения в связи с падением на ступеньке павильона суду не представлено, - указано в материалах суда. - Суд приходит к выводу, что в ходе рассмотрения данного спора не установлен состав ответственности ответчика в причинении вреда здоровью истца.



Суд оставил иск без удовлетворения.

