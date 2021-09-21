Происшествия

сегодня, 09:51

Карманницы продолжают орудовать в Ельце

503
#кража
Карманницы продолжают орудовать в Ельце

Своих денег лишились еще две женщины.

Ельчане продолжают становиться жертвами воров-карманников, забывая о безопасности личных вещей, сообщают в дежурной части елецкой полиции. 18 сентября с заявлением обратилась женщина и сообщила, что из её кошелька украли 5 000 рублей.

- Женщина со своей дочерью ехала в автобусе, при этом, войдя в него, она закрыла сумку, в которой лежал кошелёк, на замок и держала её в руках. Перед одной из остановок ельчанка заметила, что замок на сумке на половину открыт, а, проверив кошелёк, обнаружила отсутствие денег. Дочь заявительницы рассказала, что заметила неизвестную женщину, которая привлекла её внимание тем, что быстро, проталкиваясь мимо людей, вышла из автобуса как раз на той остановке, на которой было обнаружено отсутствие денег, - установили полицейские в ходе доследственной проверки.

В субботу аналогичное заявление поступило от пенсионерки. Она находилась в продуктовом отделе, расположенном на одном из рынков города. Там пенсионерка оплатила покупку сначала в одной торговой точке, а затем подошла к противоположному прилавку и также собиралась отдать деньги продавцу, но, открыв сумку, в которой лежал кошелёк, не нашла его. Полицейским потерпевшая также рассказала о женщине, которая стояла позади неё очень близко, когда та оплачивала первую покупку.

Возбуждены уголовные дела.

Напомним, аналогичные кражи произошли в Ельце в начале месяца.
503
#кража

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