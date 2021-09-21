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33 минуты назад
Семерых раненых при стрельбе в пермском вузе отправят на лечение в Москву
Семерых пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), произошедшей 20 сентября, будут перевезены на лечение в Москву. Такое заявление 21 сентября сделал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе церемонии возложения цветов в память о погибших, сообщает Известия.
«Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи», — сказал министр.
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, 19 были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позднее очевидец трагедии рассказал, что Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел, «просто шел и стрелял». Также он обратил внимание, что убийца вел неприцельный огонь, поскольку, несмотря на толпу, большинство пуль летело мимо.
Открывший стрельбу был задержан. При задержании нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
«Тяжелейшая трагедия. Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи», — сказал министр.
Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, 19 были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Позднее очевидец трагедии рассказал, что Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел, «просто шел и стрелял». Также он обратил внимание, что убийца вел неприцельный огонь, поскольку, несмотря на толпу, большинство пуль летело мимо.
Открывший стрельбу был задержан. При задержании нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).