Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 21 сентября. Сегодня в Липецке будет по-осеннему хмуро и сыро. Согреть свое сердце можно на уличной выставке в парке. В городе продолжают латать дороги. Молодые мамы могут оформить все документы на младенцев в роддоме. Все желающие могут поделиться с питомцами зоопарка своим урожаем.

Погода

В Липецке облачно с прояснениями, днем небольшие дожди. Температура днем будет от +12 до +14 градусов.

День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.

Дороги и транспорт

Замечания и предложения по уборке и текущему ремонту дорог областного центра липчане могут присылать в аккаунт управления благоустройства в Instagram-аккунт @mbuupravlenie. Напоминаем о временных правилах оплаты проезда.



Небанальные кабачки

Блогер Тоня предлагает свой вариант блюда из кабачков. На их основе просто приготовить рулет с любой начинкой.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Бесплатная вакцинация

Сегодня в Липецке работают три мобильных пункта вакцинации. От COVID-19 всех желающих, не имеющих противопоказаний, прививают «Спутником V».



Первые документы

Роддом стал мини-МФЦ. Молодые мамы могут оформить все документы на младенцев прямо в учреждении здравоохранения.



Помощь зоопарку

В Липецке продолжается акция «Добрый урожай». Любой липчанин, учреждение или предприятие города может передать питомцам зоопарка излишки своего урожая. Для участия в акции необходимо позвонить по телефону 77-12-27 и договориться о времени передачи овощей и фруктов. Кроме того, гостинцы принимают у входа в зоопарк.

Сердечная выставка

В уличной галерее «Быханова сада» обновили экспозицию. Там представлена выставка «Дети солнца». ⁣Авторы работ - дети из интернатов и детских домов. В своих рисунках они отразили личные истории с помощью творчества и ощутили себя профессиональными художниками. Выставка под открытым небом доступна в режиме 24/7.

Вселенная Толкина

21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее о Кольце Всевластья, воплощенной Толкином в дальнейшем. Кому-то интереснее читать книги о Средиземье, а кому-то удобнее смотреть фильмы по ним. А отличных экранизаций работ Толкина в избытке.

«Властелин колец» (1978, 0+). Полнометражный анимационный фильм Ральфа Бакши в жанре фэнтези. Экранизация романа «Братство Кольца» и начала романа «Две крепости» Толкина. Фильм Бакши стал первой экранизацией «Властелина колец».


«Приключения хоббита» (1985, 0+). Советский телеспектакль по мотивам повести-сказки «Хоббит, или Туда и обратно». В работе над спектаклем приняли участие артисты ленинградских театров, в том числе — Зиновий Герд. Телеспектакль снимался в 7-й студии Ленинградского телецентра, в то время являвшейся одним из самых оснащённых аппаратно-студийных блоков на советском ТВ.


«Властелин колец: Братство Кольца» (2001, 13+). Первая часть кинотрилогии, снятой Питером Джексоном по роману «Властелин колец». Картина получила 4 премии «Оскар» и ещё 68 различных наград и 81 номинацию. Съёмки трилогии «Властелин колец» заняли около 15 месяцев, и около года ушло на постпродакшн.

2 527
#доброе утро

Комментарии (2)

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Animal planet.

7 минут назад
Ванья, тихдэ?
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Animal planet.

58 минут назад
Доброе утро, сладенькие мои!
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