В России

10 минут назад

В РФ хотят ввести уголовное наказание за строительный фальсификат

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#строительство
В РФ хотят ввести уголовное и административное наказание за производство и продажу строительного фальсификата. Такие предложения Общественный совет при Минстрое направил в ведомство («Известия» ознакомились с документом). В частности, внести в 184-ФЗ понятие «фальсифицированная промышленная продукция», а в КоАП и УК РФ — наказание за ее обращение. 

Сегодня в России существенно отличается нормативно-правовое регулирование в области оборота контрафакта и фальсификата, сказал «Известиям» эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое, зампредседателя общественного совета Росстандарта, гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. Универсальное понятие контрафактной продукции (подделки под чужим брендом) закреплено в Гражданском кодексе РФ. Общее же понятие фальсифицированной промышленной продукции в действующем законодательстве сегодня отсутствует, пояснил он. 

«Фальсификат вводит в заблуждение потребителя и может обладать непредсказуемыми свойствами, а это прямая угроза потребителям и обществу в целом. Поэтому мы выступили с инициативой закрепить определение на законодательном уровне», — сказал «Известиям» председатель комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. 

По данным комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при общественном совете Минстроя, в электротехнической отрасли доля продукции ненадлежащего качества составляет более 50%, в сегменте сухих строительных смесей — 30-40%, герметиков — 35-40%. В целом доля фальсификата на строительном рынке страны сегодня составляет около 25%, добавил Владислав Ткаченко. 
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#строительство

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