Липецкие университеты усиливают меры безопасности и воспитательную работу в связи с событиями в Перми

Напомним, сегодня на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета студент открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате 8 человек погибли, 28 пострадали. Как сообщает пресс-служба Cледственного комитета России, по факту стрельбы в университете Перми возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство.

Липецкие университеты усиливают меры безопасности и воспитательную работу со студентами в связи с событиями в Перми.



Как рассказала GOROD48 ректор Елецкого государственного университета

имени И. А. Бунина Евгения Герасимова, сегодня в университете был ужесточён пропускной режим, дополнительные меры безопасности примут и в студенческих общежитиях.



- В первую очередь, хочется выразить слова соболезнования семьям всех погибших и раненых, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, - отметила Евгения Герасимова. - В Елецком государственном университете имени И. А. Бунина приняты все меры безопасности в соответствие с регламентом и требованиями учредителя — Министерства образования и науки России. На прошлой неделе у нас во всех учебных корпусах и институтах ЕГУ имени Бунина прошли антитеррористические учения с произведением эвакуации. Сегодня принято решение об ужесточении пропускного режима в университете, компании, занимающейся охраной университета, поручено усилить меры безопасности, провести дополнительные проверки и инструктажи с охранниками. Особое внимание уделено студенческим общежитиям — там также будут приняты дополнительные меры по усилению безопасности.



- Государство в течение последних лет достаточно много вкладывается в антитеррористическую защищённость, в этом направлении многое сделано, - сообщила GOROD48 ректор Липецкого государственного педуниверситета имени Семенова-Тян-Шанского Нина Федина. - Но это всё, что касается технической стороны. Поэтому главная задача сейчас — воспитательная работа, работа с сознанием студентов и молодёжи. Этот вопрос достаточно глубокий и сложный, и в связи с последними событиями мы усилим свою работу именно в этом направлении.



В ЛГТУ рассказали о том, что вообще делается в области безопасности в вузе.



- Липецкий государственный технический университет ведет работу по трем основным направлениям в области безопасности: это разработка локальных нормативно-правовых актов, документации по безопасности и ее последующая актуализация; оснащение объектов кнопками тревожной сигнализации, охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения, системой контроля и управления доступом и другими техническими средствами; обеспечение охраны объектов и территорий университета, проведение инструктажей и обучение работников, обучающихся, сотрудников сторонних организаций, а также отработка их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках проведения тренировочных занятий, - отметил проректор по административной работе и комплексной безопасности ЛГТУ Юрий Шурыгин. - В университете уделяется большое внимание реализации профилактических мероприятий в соответствии с «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы». Все эти мероприятия проводятся совместно с Антитеррористической комиссией в Липецкой области, УФСБ по Липецкой области, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области, Прокуратурой Липецкой области. Так, круглый стол на тему «Информационная безопасность в сети «Интернет». Признаки вербовщика и экстремистского контента» включен Национальным антитеррористическим комитетом в список наиболее значимых организационных мероприятий в сфере противодействия терроризму, проведенных в период с апреля по октябрь 2020 года.