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49 минут назад
На Канарских островах началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах планируется эвакуировать 5–10 тысяч человек.
Эвакуация жителей проводится в ряде муниципалитетов на острове Пальма (Канарские острова), где накануне началось извержение вулкана, - передает телеканал 24 Horas.
Власти острова стремятся не допустить крупных пожаров и начали эвакуировать граждан.
"Уже началась эвакуация из районов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте в ожидании продвижения языка лавы, примерно будут вывезены от 5 тысяч до 10 тысяч человек", — сообщает Гражданская гвардия в "Твиттере".
Агентство Efe информировало о 2 тысячах эвакуированных, среди них 500 туристов. Местные власти отчитывались о 5 тысячах эвакуированных жителей ближайших муниципалитетов. Людей размещают на двух футбольных полях и на военном объекте, - передает РИА Новости.
Лава продвигается со скоростью 0,7 километра в час, - уточняет Институт вулканологии Канар. Температура лавы, по данным экспертов, составляет 1075 градусов.
Накануне днем на Пальме началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтер – зафиксирован в воскресенье.
Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.
Власти острова стремятся не допустить крупных пожаров и начали эвакуировать граждан.
"Уже началась эвакуация из районов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте в ожидании продвижения языка лавы, примерно будут вывезены от 5 тысяч до 10 тысяч человек", — сообщает Гражданская гвардия в "Твиттере".
Агентство Efe информировало о 2 тысячах эвакуированных, среди них 500 туристов. Местные власти отчитывались о 5 тысячах эвакуированных жителей ближайших муниципалитетов. Людей размещают на двух футбольных полях и на военном объекте, - передает РИА Новости.
Лава продвигается со скоростью 0,7 километра в час, - уточняет Институт вулканологии Канар. Температура лавы, по данным экспертов, составляет 1075 градусов.
Накануне днем на Пальме началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтер – зафиксирован в воскресенье.
Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.