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В России вступает в силу новая методика расчета возмещения по ОСАГО
В России с 20 сентября вступает в действие новая методика расчета возмещения по ОСАГО, в ходе которого страховщики перепишут цены на запчасти.
Ключевое изменение касается справочников средней стоимости запасных частей, которые формирует Российский союз автостраховщиков (РСА).
Еще одним нововведением станет общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц", — перечисляла причины появления этой инициативы пресс-служба регулятора.
По старой методике, утвержденной в 2014 году, их было всего 13 — по количеству условных "экономических регионов". Марки автомобилей, детали для которых попадут в эти таблицы, будут выделены более четко — предполагается, что в региональный справочник попадут такие машины, по которым за прошлый год заключено не менее 15 тысяч договоров ОСАГО.
В рамках новой методики введут региональные коэффициенты — для их расчета для той или иной марки необходимо, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких автомобилей.
«Учет представленности марок в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе», — отметили в РСА.
Средние стоимости запчастей и нормочаса ремонтных работ будут формироваться самостоятельно в каждом субъекте Российской Федерации, уверяют в союзе. Для формирования цен будут учитываться в том числе стоимость деталей в интернет-магазинах.
Ранее критерии включения автобрендов в эти списки были более расплывчатыми — в прежнем документе применялась формулировка исходя из потребностей, предполагаемых сроков и экономической целесообразности.
Как и прежде, в справочниках, на которые опираются страховщики при расчете возмещения, будут указывать усредненные цены, высчитываемые по сложной формуле из выборки доступных предложений — с учетом минимальной цены на оригинальные запчасти, а также медианных (половина цен ниже этого значения, половина выше) цен на «неоригинал».
С введением новой методики страховщики рассчитывают снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно судятся со страховыми компаниями из-за заниженных выплат, а более частое обновление справочников объясняется ростом цен на запчасти в России.
По данным РСА, рост средней корзины запчастей в 2020 году составил 23%. Исследования рынков показывают, что цены на автомобильные детали продолжают значительный рост и сейчас. Причем более всего подорожали импортные.