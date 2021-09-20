сегодня, 17:00
В Липецкой области небольшие дожди и до +15
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие дожди. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.
День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.
КвадраБот Максим