В Липецкой области небольшие дожди и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем также небольшие дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие дожди. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.



День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.

