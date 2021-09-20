Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшие дожди и до +15

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#дожди
В Липецкой области небольшие дожди и до +15

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем также небольшие дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, а днем небольшие дожди. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов. 

День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.  
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#дожди

Комментарии (1)

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КвадраБот Максим

сегодня, 17:25
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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