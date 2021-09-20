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Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Перми
Сегодня в результате стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, по предварительным данным, погибли 8 человек, 28 были ранены.
20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.
Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Известно, что ружье молодой человек приобрел в мае текущего года.
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
- Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Пермском университете, - написал Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграм. - Это трагедия для всей страны. Пермь, мы с вами.
Соболезнования выразила и глава города Липецка Евгения Уваркина.
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