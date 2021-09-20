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Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Перми

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#стрельба #университет
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Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Перми

Сегодня в результате стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, по предварительным данным, погибли 8 человек, 28 были ранены.

Как сообщает пресс-служба Cледственного комитета России, по факту стрельбы в университете Перми возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство.

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Известно, что ружье молодой человек приобрел в мае текущего года.

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

- Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Пермском университете, - написал Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграм. - Это трагедия для всей страны. Пермь, мы с вами.



Соболезнования выразила и глава города Липецка Евгения Уваркина.

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#стрельба #университет
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Комментарии (8)

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Как гость
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день скорби .всё верно

18 минут назад
Лебедянь, истину глаголишь....
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Опять

19 минут назад
Разрешение на оружие и водительские удостоверения раздают всем подряд. Опять 18 летний сопляк с дробовиком. Опять неделю поговорит напишут кучу бумажек "усилить, обеспечить"и.д и на этом все до следующего урода.
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НЕТ

29 минут назад
В России идеологии, Нет патриотизма, Нет национальной идеи!, Только одни соболезнования!.
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Берия

45 минут назад
А где же доблестная росгвардия? Как на митинг он первые.
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Лебедянь

53 минуты назад
Что-то есть такое чувство ,что это случилось на след.день после выборов,кажется что это специально чтоб от выборов отвлечь народ!!!
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читатель

57 минут назад
Искренне надеюсь, что больше число погибших не изменится. Раненым скорейшего выздоровления. Кошмар!
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Гость !

сегодня, 14:23
В АДминистрации охрана сидит . Боитесь , что вас грохнут . А в школах и институтах бабки с дедами за нищую зарплату сидят охраняют.
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Трофименко

сегодня, 14:14
Зато мы на выборах полицию всю привлекли, а детей ни кто не охраняет
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