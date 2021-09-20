Липецкий областной суд отменил приговор напавшему на сотрудницу офиса микрозайма

Потерпевшая сочла его слишком мягким и подала апелляцию.

В результате мужчина получил за разбойное нападение 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но с таким приговором не согласились государственный обвинитель и потерпевшая — они настаивают на обвинении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и части 3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из корыстных побуждений или сопряженное с разбоем, вымогательством». Ранее государственный обвинитель уже предлагал назначить более суровое наказание - в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год.





Теперь уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

