Происшествия
21 минуту назад
Липецкий областной суд отменил приговор напавшему на сотрудницу офиса микрозайма
Потерпевшая сочла его слишком мягким и подала апелляцию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, Липецкий областной суд отменил приговор 46-летнему ельчанину, который ранее был признан виновным в разбойном нападения на сотрудницу микрофинансовой организации и получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Апелляционную жалобу на приговор подала потерпевшая. Женщина сочла приговор слишком мягким: ранее приговором Елецкого городского суда её обидчик был признан виновным в разбойном нападении, но оправдан в покушении на убийство.
Напомним, днём 17 декабря 2020 года погрязший в кредитах ельчанин решил рассчитаться с долгами, ограбив офис микрозаймов. Мужчина вооружился черенком от лопаты и под предлогом оформления очередного займа пришел в микрокредитную организацию на улице Мира в Ельце. После просьбы менеджера предоставить паспорт, мужчина достал из пакета черенок от лопаты и нанес женщине не менее 23 ударов по голове и рукам. Менеджер получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Пока менеджер по работе с клиентами была без сознания, налётчик успел осмотреть помещение, но так и не нашел ключ от сейфа. Пришедшая в сознание женщина успела вызвать сотрудников ЧОПа, и нападавший с места преступления скрылся.
Происшествие записала камера видеонаблюдения: на записи видно, что когда менеджер приходила в сознание, налётчик наносил ей новые удары, от которых она вновь теряла сознание.
Апелляционную жалобу на приговор подала потерпевшая. Женщина сочла приговор слишком мягким: ранее приговором Елецкого городского суда её обидчик был признан виновным в разбойном нападении, но оправдан в покушении на убийство.
Напомним, днём 17 декабря 2020 года погрязший в кредитах ельчанин решил рассчитаться с долгами, ограбив офис микрозаймов. Мужчина вооружился черенком от лопаты и под предлогом оформления очередного займа пришел в микрокредитную организацию на улице Мира в Ельце. После просьбы менеджера предоставить паспорт, мужчина достал из пакета черенок от лопаты и нанес женщине не менее 23 ударов по голове и рукам. Менеджер получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Пока менеджер по работе с клиентами была без сознания, налётчик успел осмотреть помещение, но так и не нашел ключ от сейфа. Пришедшая в сознание женщина успела вызвать сотрудников ЧОПа, и нападавший с места преступления скрылся.
Происшествие записала камера видеонаблюдения: на записи видно, что когда менеджер приходила в сознание, налётчик наносил ей новые удары, от которых она вновь теряла сознание.
В результате мужчина получил за разбойное нападение 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но с таким приговором не согласились государственный обвинитель и потерпевшая — они настаивают на обвинении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и части 3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство из корыстных побуждений или сопряженное с разбоем, вымогательством». Ранее государственный обвинитель уже предлагал назначить более суровое наказание - в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год.
Теперь уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.