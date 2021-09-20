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43 минуты назад
Верховный суд запретил держать кур на садовых участках
Россиянам запрещено держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства.
Верховный суд России запретил держать мелкую сельхозживность, в том числе - кур, на землях для садоводства. Тот, кто вырубит вишневый сад, чтобы настроить там курятников, заплатит крупный штраф, - пишет "Российская газета".
По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд.
За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования. По ее словам, принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли.
Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, - отмечает юрист. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.
По словам эксперта, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно. Согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, - говорит юрист.
Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник - нет. Кому-то, конечно, это может показаться странным. Но у закона есть своя логика. Кто хочет возиться с живностью, должен приобретать специальные земли.
"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", - говорит Мария Спиридонова.
По ее словам, на садовых землях можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у кур или свиней.
Правда, ни один пчеловод не должен забывать о соседях. Прежде чем ставить ульи в своем саду необходимо заручиться согласием окружающих.
"Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований "Ветеринарных правил содержания медоносных пчел...", утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ", - поясняет юрист.
По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к вашим соседям и выяснит, находятся ли там птицы на птичьих правах или вообще никаких прав у тамошних петухов нет.
По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд.
За разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования. По ее словам, принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли.
Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, - отмечает юрист. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.
По словам эксперта, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно. Согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, - говорит юрист.
Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник - нет. Кому-то, конечно, это может показаться странным. Но у закона есть своя логика. Кто хочет возиться с живностью, должен приобретать специальные земли.
"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", - говорит Мария Спиридонова.
По ее словам, на садовых землях можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у кур или свиней.
Правда, ни один пчеловод не должен забывать о соседях. Прежде чем ставить ульи в своем саду необходимо заручиться согласием окружающих.
"Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований "Ветеринарных правил содержания медоносных пчел...", утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ", - поясняет юрист.
По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к вашим соседям и выяснит, находятся ли там птицы на птичьих правах или вообще никаких прав у тамошних петухов нет.