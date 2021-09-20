Происшествия
54 минуты назад
В Липецке на перекрёстке столкнулись две легковушки, одну из них закрутило на дороге
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Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.
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Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 19 сентября около 21:50 в Липецке напротив дома №33А на улице Космонавтов столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 22-летнего водителя и автомобиль «Датсун», за рулём которого был 41-летний водитель. В ДТП никто не пострадал.
Происшествие на перекрестке улицы Космонавтов и улицы Циолковского записала камера уличного видеонаблюдения. На записи запечатлено, как одну из машин после удара закрутило на дороге.
Происшествие на перекрестке улицы Космонавтов и улицы Циолковского записала камера уличного видеонаблюдения. На записи запечатлено, как одну из машин после удара закрутило на дороге.
1640