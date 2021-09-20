Происшествия

сегодня, 12:39

Водитель иномарки протаранил «Мазду» и скрылся с места ДТП

6 1222
#ДТП
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ДТП записала камера видеонаблюдения.

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19 сентября около 22:50 в Липецке напротив дома №29 на улице Стаханова произошло ДТП, один из участников которого скрылся места происшествия.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 30-летний водитель «Мазды» остановился на светофоре перед пешеходным переходом, и его «догнал» неустановленный водитель, который практически сразу решил уехать с места аварии. Его ищут.

Происшествие попало на запись уличной камеры видеонаблюдения. На записи запечатлено, как на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР иномарка врезается в зад «Мазды» и примерно через три минуты, протаранивший «Мазду» водитель, пересекая двойную сплошную, уезжает с места аварии.
6 1222
#ДТП
2

Комментарии (6)

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Гость

14 минут назад
Ну там неадекват полный,соорудил аварию на ровном месте,сбежал,да так что совершил ещё тройку серьезнейших нарушений ПДД,такие идиоты на дорогах
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Кот

34 минуты назад
Если бы знать кто был за рулем уехавшего с места дтп,то многое бы стало понятно!Но ясно,что он уверен в своей безнаказанности!
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Байк

48 минут назад
Во всем мотоциклисты виноваты
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Мужик

сегодня, 12:52
Это минус права и ремонт авто за свой счёт, ибо страховая с него все расходы отсудит
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 12:50
все , прощай вод удостоверение , а потом экзамены , кароч весело теперь ему придется когда установят кто же там так поступил
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КВС

сегодня, 12:44
Да ещё и под светофор , вообще что ли ку-ку
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