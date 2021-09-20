Водитель иномарки протаранил «Мазду» и скрылся с места ДТП

ДТП записала камера видеонаблюдения.

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19 сентября около 22:50 в Липецке напротив дома №29 на улице Стаханова произошло ДТП, один из участников которого скрылся места происшествия.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 30-летний водитель «Мазды» остановился на светофоре перед пешеходным переходом, и его «догнал» неустановленный водитель, который практически сразу решил уехать с места аварии. Его ищут.



Происшествие попало на запись уличной камеры видеонаблюдения. На записи запечатлено, как на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР иномарка врезается в зад «Мазды» и примерно через три минуты, протаранивший «Мазду» водитель, пересекая двойную сплошную, уезжает с места аварии.