Представители парламентских партий прокомментировали результаты выборов в Липецкий областной совет

Коммунисты, несмотря на триумф, сдержаны в эмоциях, представитель ЛДПР настроен позитивно, а победители – «Единая Россия» лаконичны.

Сегодня в облизбиркоме подвели предварительные итоги выборов в Государственную думу и областной Совет депутатов.



По данным облизбиркома, в голосовании по партийным спискам на выборах депутатов Госдумы в Липецкой области победила «Единая Россия», эта партия набрала 48,38% голосов, следом за ней следует КПРФ с 21,3%. Пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР (7,78%) и «Справедливая Россия» (6%). В одномандатных округах победили Николай Борцов - 47,82% и Михаил Тарасенко, который набрал 48,5%. Оба представляют «Единую Россию». Второй результат по этим округам у представителей КПРФ Николая Быковского (20,2%) и Сергея Токарева (16,25%).



На выборах депутатов областного Совета победу по партийным спискам одержала «Единая Россия» - 46, 48% (218 414 голосов), у КПРФ - 19,64% (92 297 проголосовавших), ЛДПР - 8,25% (38 781 голос), «Партия Пенсионеров» - 5,22% (24 533 проголосовавших), «Справедливая Россия» 6,43% или 30 209 голосов.



По одномандатным округам первое место заняла партия «Единая Россия», представители этой партии выиграли 16 мандатов из 28, на втором месте КПРФ – 12 мандатов. Для КПРФ этот результат является лучшим за последние годы.



По предварительным данным одно место в областном совете займет представитель ЛДПР.

Итоги выборов в региональных отделениях политических партий-победительниц прокомментировали так:



- В целом, мы довольны избирательной кампанией, - отметил координатор Липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов. - Опротестовывать результаты выборов мы не намерены. Хотя считаем, что были нарушения — мы их фиксировали и направили соответствующие жалобы в избирательную комиссию, в прокуратуру, в УМВД России по Липецкой области. ЛДПР по-прежнему будет представлена и в Государственной Думе, в Областном Совете депутатов, однако по итогам этих выборов ЛДПР сделает корректировку в своей работе. К сожалению, лучшие результаты показали не те, кто стоит на защите интересов избирателей, а те партии, кто сделал ставку на громкие лозунги. Мы не могли не заметить и тот факт, что протестное голосование было направлено на другую политическую партию — всё это мы учтём в своей дальнейшей работе. Из положительных моментов: в эту избирательную кампанию было меньше «чернухи», чем за все последние выборы. Но специально были использованы мелкие партии, которые чуть-чуть оттянули у нас голоса. Мы ждём итогового результата голосования, пока же, по предварительным данным, в Липецком областном Совете депутатов ЛДПР будет представлять всего один депутат. Так что у нас будет весёлый Областной Совет! Но мы всё равно продолжим стоить свою работу, приходя на помощь горожанам, а, не основываясь на популизме.



- В Липецке мы получили 10 мандатов и всего два — в сельских территориях: Воловском и Липецком районах, - сообщил GOROD48 второй секретарь Липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев. - О чём говорит такой разрыв в результатах в Липецке и в сельских районах? Мы считаем, что в сельских районах велась массовая фальсификация итогов голосования. Особенно хочется отметить Грязинский район, где на одном участке наш кандидат Безруков шел рука об руку с кандидатом от «Единой России» и даже побеждал его, а на другом, соседнем, он проиграл «единороссу» с разницей в 1000 голосов! Разве такое может быть на соседних участках? Как мы можем признать такие итоги голосования? То, что произошло в Липецке — исключительно заслуга жителей областного центра! Они молодцы! Липчане услышали наши призывы, нашу позицию, поняли, кто реально отстаивает интересы. Что касается протестного голосования — да, определённая доля такого голосования в наших результатах есть. И свои протестные голоса липчане почему-то отдали не какой-то другой оппозиционной партии, а именно КПРФ! А ведь оппозиционных партий предостаточно. Значит, КПРФ верят, верят, что это и есть настоящая сильная оппозиция. Что касается того, собираемся ли мы переаттестовывать результаты - пока мы собираем информацию, решение ещё предстоит. По предварительным результатам, в Областном Совете депутатов у КПРФ 12 депутатов по одномандатным округам (10 — по Липецку, Волово и Липецкий район) и три или четыре по партийным спискам.



- Удовлетворены результатом этих выборов. Понимаем, что впереди большая работа, доверие избирателей надо будет оправдывать, - так лаконично прокомментировали результаты выборов в пресс-службе ЛРО «Единая Россия».



