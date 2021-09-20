Происшествия
сегодня, 11:10
«Не справился с управлением» - версия гибели молодой пары под Усманью
За трое суток на дорогах области погибли три человека и 13 пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 сентября в Задонском районе на дороге село Верхний Студенец – примыкание к трассе Орел-Тамбов слетел с дороги мотоцикл «БМВ-R1150R». 45-летний водитель мотоцикла погиб.
18 сентября в Грязях на улице 30 лет Победы 33-летний водитель автомобиля «Лада XRAY» сбил двух мужчин 31 и 38 лет, оба госпитализированы.
В Липецке на улице Союзной 44-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак» сбил вне пешеходного перехода 32-летнего мужчину. Пострадавший доставлялся в ГБ №4, после оказания помощи отпущен.
На улице Стаханова 35-летний водитель «Ауди-100» сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.
В Липецке на трассе Орел - Тамбов автомобиль «Киа Рио» врезался в металлическое ограждение, а затем съехал в кювет. 45-летний водитель автомобиля госпитализирован.
19 сентября в Данкове на улице Зайцева столкнулись «ВАЗ-21124» и «ВАЗ – 21099». В ДТП пострадал 29-летний водитель первого «ВАЗ» и 26-летняя пассажирка «ВАЗ-21124», оба госпитализированы.
В селе Новоуглянка Усманского района автомобиль «Шевроле Авео», под управлением 22-летнего водителя, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 63-летнего водителя.
В аварии погибли водитель «Шевроле» и его 18-летняя пассажирка, водитель «Фольксвагена» обратился в ГУЗ «Усманская ЦРБ», после оказания помощи ему было назначено амбулаторное лечение.
По предварительным данным, водитель «Шевроле» не справился с управлением автомобилем.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 8786 нарушений ПДД.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 8000 случаев превышения скорости.
18 сентября в Грязях на улице 30 лет Победы 33-летний водитель автомобиля «Лада XRAY» сбил двух мужчин 31 и 38 лет, оба госпитализированы.
В Липецке на улице Союзной 44-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак» сбил вне пешеходного перехода 32-летнего мужчину. Пострадавший доставлялся в ГБ №4, после оказания помощи отпущен.
На улице Стаханова 35-летний водитель «Ауди-100» сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.
В Липецке на трассе Орел - Тамбов автомобиль «Киа Рио» врезался в металлическое ограждение, а затем съехал в кювет. 45-летний водитель автомобиля госпитализирован.
19 сентября в Данкове на улице Зайцева столкнулись «ВАЗ-21124» и «ВАЗ – 21099». В ДТП пострадал 29-летний водитель первого «ВАЗ» и 26-летняя пассажирка «ВАЗ-21124», оба госпитализированы.
В селе Новоуглянка Усманского района автомобиль «Шевроле Авео», под управлением 22-летнего водителя, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 63-летнего водителя.
В аварии погибли водитель «Шевроле» и его 18-летняя пассажирка, водитель «Фольксвагена» обратился в ГУЗ «Усманская ЦРБ», после оказания помощи ему было назначено амбулаторное лечение.
По предварительным данным, водитель «Шевроле» не справился с управлением автомобилем.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 8786 нарушений ПДД.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 8000 случаев превышения скорости.
Александр