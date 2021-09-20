Происшествия

сегодня, 11:10

«Не справился с управлением» - версия гибели молодой пары под Усманью

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#авария #ДТП
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«Не справился с управлением» - версия гибели молодой пары под Усманью

За трое суток на дорогах области погибли три человека и 13 пострадали.  

Как сообщает  УГИБДД  по Липецкой области, 17 сентября в Задонском районе на дороге село Верхний Студенец – примыкание к трассе Орел-Тамбов слетел с дороги мотоцикл  «БМВ-R1150R». 45-летний  водитель мотоцикла погиб.

18 сентября в Грязях на улице 30 лет Победы 33-летний водитель автомобиля  «Лада XRAY» сбил двух мужчин 31 и 38 лет, оба госпитализированы.

В Липецке на улице Союзной  44-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак»  сбил вне пешеходного перехода 32-летнего мужчину. Пострадавший доставлялся в ГБ №4, после оказания помощи отпущен.

На улице Стаханова 35-летний  водитель «Ауди-100» сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину.  Пенсионерка госпитализирована.

В Липецке на трассе Орел - Тамбов автомобиль «Киа Рио» врезался  в металлическое ограждение, а затем съехал в кювет. 45-летний  водитель автомобиля  госпитализирован.  

19 сентября в Данкове на улице Зайцева столкнулись «ВАЗ-21124» и «ВАЗ – 21099». В ДТП пострадал 29-летний  водитель первого «ВАЗ» и 26-летняя пассажирка «ВАЗ-21124», оба госпитализированы.

В селе Новоуглянка Усманского района автомобиль «Шевроле Авео», под управлением 22-летнего водителя, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 63-летнего водителя.   

В аварии погибли водитель «Шевроле» и его 18-летняя пассажирка, водитель «Фольксвагена»  обратился в  ГУЗ «Усманская ЦРБ», после оказания помощи ему было назначено  амбулаторное лечение.

По предварительным данным, водитель «Шевроле» не справился с управлением автомобилем.

За  трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 8786 нарушений ПДД.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 8000 случаев превышения скорости.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Александр

5 минут назад
ну не летайте плиз! кладбище уже переполнено. берегите себя и будьте всегда осторожны!
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