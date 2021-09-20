Липецкие грибники заблудились в Добровском лесу

Нашли любителей тихой охоты спасатели

В минувшее воскресенье на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №39 села Большой Хомутец Добровского района поступило сообщение о потерявшихся липчанах, которые заблудились в лесу.



- Мужчина и женщина смогли выйти к квартальному столбу, с помощью мобильного телефона позвонили в службу спасения и дали ориентировку о своем местоположении. На место незамедлительно выехала дежурная смена спасателей. Из-за сильного дождя пара, не дожидаясь помощи спасателей, решила продолжить искать дальше выход самостоятельно, из-за чего спасателям пришлось искать их еще около 40 минут. После спасатели отвезли заблудившихся грибников с полными корзинами грибов до остановки и посадили на автобус до Липецка, - сообщили в управлении Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.







