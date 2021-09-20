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сегодня, 10:53

Липецкие грибники заблудились в Добровском лесу

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#заблудившиеся грибники
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Липецкие грибники заблудились в Добровском лесу

Нашли любителей тихой охоты спасатели

В минувшее воскресенье на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №39 села  Большой Хомутец Добровского района поступило сообщение о потерявшихся липчанах, которые заблудились в лесу.

- Мужчина и женщина смогли выйти к квартальному столбу, с помощью мобильного телефона позвонили в службу спасения и дали ориентировку о своем местоположении. На место незамедлительно выехала дежурная смена спасателей. Из-за сильного дождя пара, не дожидаясь помощи спасателей, решила продолжить искать дальше выход самостоятельно, из-за чего спасателям пришлось искать их еще около 40 минут. После спасатели отвезли заблудившихся грибников с полными корзинами грибов до остановки и посадили на автобус до Липецка, - сообщили в управлении Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.



5 1555
#заблудившиеся грибники
1

Комментарии (5)

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Дед Щукарь

4 минуты назад
Весь лес - три сосны и одна береза. Где ж там можно заблудиться???
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Дмитрий

5 минут назад
Были ли на них клещи?
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Леший

14 минут назад
Вот и пускай там живут
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Пенсионер

сегодня, 11:10
СЛАВА СПАСИТЕЛЯМ !!!
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Алькаш

сегодня, 11:03
Не фига шастать по чужим лесам!В Нижнем парке грибы ищите,охотнички.
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