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В результате стрельбы в пермском вузе есть погибшие и пострадавшие
Неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета.
В Пермском госуниверситете (ПГНИУ) подтвердили информацию о стрельбе в учебном заведении.
По информации вуза, четыре человека пострадали, администрация в официальной группе университета в социальной сети "ВКонтакте" просит студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
14 человек пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете, - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.
"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", - сказали в министерстве.
"Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется", - сообщили в Минздраве.
"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны",— говорится в сообщении.
"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!", - сообщалось на стене группы.
В МВД уточнили, что есть погибшие и раненые.
По данным источников "Известий", в результате атаки погибли пять человек. Ещё шесть пострадали.
Также на стене группы вуза сообщается, что нападавший задержан, началась эвакуация 8 корпуса. Все занятия отменены. Всё службы города и университета приведены в готовность.
Студенты покидали вуз через окна. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и СК.
Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено по факту стрельбы в пермском вузе.
Расследованием займется центральный аппарат СК РФ.
Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, по предварительным данным, впоследствии он скончался. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Создан оперативный штаб.
На место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Как сказано в сообщении главы края, Махонин выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь, - передает РЕН ТВ.
По информации вуза, четыре человека пострадали, администрация в официальной группе университета в социальной сети "ВКонтакте" просит студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
14 человек пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете, - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.
"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", - сказали в министерстве.
"Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется", - сообщили в Минздраве.
"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны",— говорится в сообщении.
"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!", - сообщалось на стене группы.
В МВД уточнили, что есть погибшие и раненые.
По данным источников "Известий", в результате атаки погибли пять человек. Ещё шесть пострадали.
Также на стене группы вуза сообщается, что нападавший задержан, началась эвакуация 8 корпуса. Все занятия отменены. Всё службы города и университета приведены в готовность.
Студенты покидали вуз через окна. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и СК.
Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено по факту стрельбы в пермском вузе.
Расследованием займется центральный аппарат СК РФ.
Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, по предварительным данным, впоследствии он скончался. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Создан оперативный штаб.
На место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Как сказано в сообщении главы края, Махонин выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь, - передает РЕН ТВ.