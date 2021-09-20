В России

сегодня, 10:27

В результате стрельбы в пермском вузе есть погибшие и пострадавшие

233
#стрельба в пермском вузе

Неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета.

В Пермском госуниверситете (ПГНИУ) подтвердили информацию о стрельбе в учебном заведении.

По информации вуза, четыре человека пострадали, администрация в официальной группе университета в социальной сети "ВКонтакте" просит студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

14 человек пострадали при стрельбе в Пермском государственном университете, - сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"14 пострадавших, есть погибшие. Точную цифру назвать пока не можем, от 4 до 5", - сказали в министерстве.

"Больше 10 пострадавших, у нас сейчас работает там 9 бригад скорой помощи. Они продолжают выдвигаться. Ранения разные, потому что ребята выпрыгивали из окон тоже. То есть не все ранены этим человеком. [По погибшим] информация уточняется", - сообщили в Минздраве.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны",— говорится в сообщении.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!", - сообщалось на стене группы.

В МВД уточнили, что есть погибшие и раненые.

По данным источников "Известий", в результате атаки погибли пять человек. Ещё шесть пострадали.

Также на стене группы вуза сообщается, что нападавший задержан, началась эвакуация 8 корпуса. Все занятия отменены. Всё службы города и университета приведены в готовность.

Студенты покидали вуз через окна. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и СК.

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц возбуждено по факту стрельбы в пермском вузе.

Расследованием займется центральный аппарат СК РФ.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, по предварительным данным, впоследствии он скончался. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Создан оперативный штаб.

На место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сказано в сообщении главы края, Махонин выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь, - передает РЕН ТВ.
233
#стрельба в пермском вузе

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянам спишут свыше 1,6 миллиарда рублей долгов
#долги #банкротство
Россиянам спишут свыше 1,6 миллиарда рублей долгов

сегодня, 11:12

В России
Цены на гречку обновили 10-летний максимум
#гречка #цена
Цены на гречку обновили 10-летний максимум

сегодня, 09:28

В России
Россиянин задержан за стрельбу на Елисейских Полях в Париже
Россиянин задержан за стрельбу на Елисейских Полях в Париже

вчера, 21:32

В России
Спасатели Ленобласти вывели из леса двух заблудившихся женщин
Спасатели Ленобласти вывели из леса двух заблудившихся женщин

вчера, 21:24

В России
На белорусско-польской границе найдено тело женщины
На белорусско-польской границе найдено тело женщины

вчера, 21:15

В России
В Адыгее возбуждено дело из-за вброса бюллетеней
В Адыгее возбуждено дело из-за вброса бюллетеней

вчера, 16:07

В России